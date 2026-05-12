Кључни услов за повратак Жељка Обрадовића у Партизан

Повратак Саше Даниловића на мјесто предсједника Партизана могао би да буде кључни услов за повратак Жељка Обрадовића у црно-бијели клуб.

Како преноси "Basketball Sphere", Даниловић има жељу да поново преузме вођење црно-бијелих по истеку мандата актуелног предсједника Остоје Мијаиловића, којем уговор траје до краја године.

Управо би евентуална промјена у руководству могла да отвори врата повратку најтрофејнијег европског тренера.

Према истим сазнањима, односи између Обрадовића и Мијаиловића озбиљно су нарушени, због чега се повратак трофејног стручњака у садашњим околностима сматра практично немогућим.

Ипак, "Basketball Sphere" наводи да Обрадовић жели да се врати у Партизан, али да би се услови за тако нешто стекли једино уколико Даниловић поново постане први човјек клуба.

Додаје се и да повратак није реалан већ од наредне сезоне, пошто је тим већ формиран за наредни период, па би евентуални сценарио могао да се разматра тек дугорочно.

Поред Обрадовића, у причи око будућности клуба помиње се и Александар Ђорђевић као потенцијално рјешење за клупу црно-бијелих.