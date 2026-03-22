"Па није Жељко Обрадовић задужен да током сезоне гледа свакојаке играче, изгубили смо највећег тренера"

22.03.2026
10:51
Легендарни бивши кошаркаш и дугогодишњи предсједник Партизана Драган Тодорић говорио је за „Меридијан спорт“. Осим критика на рачун Мике Муринена, осврнуо се и на одлазак Жељка Обрадовића.
– Шта да кажем? Ово што се десило тежак је ударац за Партизан. Изгубили смо највећег тренера, истинског партизановца, икону… Жељко је био штит за све! Иза његових леђа крио се упитан рад. Сигурно није посао тренера да током сезоне, док се утакмице ређају као на траци, прати десетине и стотине играча, прави ужи и најужи избор, прикупља информације и провјерава њихову тачност. Ако ће све то он да ради, чему онда служи спортски сектор – рекао је Тодорић и додао:
– Криво ми је што се већ три мјесеца води полемика и диже фрка, а Партизан трпи највећу штету. Клуб је подигнут на озбиљан ниво, и спортски и финансијски. За то су заслужни Остоја Мијаиловић, Жељко Обрадовић и, наравно, чланови Управе. Толико се све подигло да су навијачи то препознали и желе да долазе у великом броју и у континуитету. Спремни су да плаћају високу цијену карата, а то није могуће ако улазница не вриједи. Овдје је вриједила. И даље вриједи.
Сматра да Жоц није главни кривац, већ бивши спортски директор Зоран Савић.
– Не знам на основу чега је ангажован спортски директор. Прекршено је неписано правило да на руководећим позицијама морају бити људи Партизана – из система или окружења клуба. Савић није имао референце човјека који ће спасити Партизан. А склоњени су наши људи, Душан Кецман и Новица Величковић.
На крају је додао да је добио увреде од стране Савића.
– Човјек који се бави овим послом, а не трпи критику, тешко да може успјети. Упутио сам критику, не Савићу лично, већ спортском сектору. Упитан сам за мишљење и у групи у којој су људи из клуба написао сам оно што мислим – да су тројица играча промашена. Он се препознао и извријеђао ме. Али, не бих више о њему – закључио је Драган Тодорић.
