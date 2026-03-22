Још један свевременски рекорд Леброна Џејмса

Аутор:

АТВ

22.03.2026

07:52

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Phelan M. Ebenhack

Амерички кошаркаш Леброн Џејмс оборио је још један рекорд НБА лиге.

Краљ Џејмс" је заиграо по 1.612. пут у мечу регуларног дијела.

Догодило се то на гостовању Лос Анђелес Лејкерса у Орланду.

Тиме је Леброн претекао Роберта Периша на "вјечној" листи.

Џејмс на претходних 1.611 утакмица има просјек од 26,8 поена, 7,5 скокова и 7,4 асистенције.

Током каријере играо је за Кливленд, у два мандата, Мајами и ЛА Лејкерсе, чији је члан од 2018. године.

