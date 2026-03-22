Још један свевременски рекорд Леброна Џејмса

Аутор:АТВ
22.03.2026
07:52
Коментари:0
Амерички кошаркаш Леброн Џејмс оборио је још један рекорд НБА лиге.
Краљ Џејмс" је заиграо по 1.612. пут у мечу регуларног дијела.
Догодило се то на гостовању Лос Анђелес Лејкерса у Орланду.
Тиме је Леброн претекао Роберта Периша на "вјечној" листи.
Џејмс на претходних 1.611 утакмица има просјек од 26,8 поена, 7,5 скокова и 7,4 асистенције.
Током каријере играо је за Кливленд, у два мандата, Мајами и ЛА Лејкерсе, чији је члан од 2018. године.
Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1— NBA (@NBA) March 21, 2026
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму