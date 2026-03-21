Партизан срушио Хапоел, ново чудо од дјетета убацило 38 поена за црно-бијеле

Аутор:АТВ
21.03.2026
13:08
Екипа Партизана до 18 година уписала је важну побједу над Хапоел Тел Авивом 93:83 у Александар Николић Хали, пред око 150 гледалаца, у оквиру међународног турнира за јуниоре.
Млада екипа из Београда предвођена Лукасом Николом Бојовићем доминирала је на терену, а талентовани бек завршио је сусрет са импресивних 38 поена, 5 асистенција и индексом корисности од 48.
Играч Хапоела, Шеј Дотан, био је најефикаснији у противничком тиму са 18 поена, 7 скокова и 9 асистенција, али ни његова сјајна партија није била довољна да избјегне пораз.
Дуел је био неизвјестан у прва два периода. Прва четвртина је завршена 29:29, а у другој је Партизан минимално предњачио 22:21. Међутим, домаћи су доминирали у финалној дионици са 26:16 и преломили меч у своју корист.
Поред Бојовића, истакнути су и Лука Павловић са 16 поена и Урош Драмићанин са 12 поена, пише Телеграф.
