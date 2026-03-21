Партизан срушио Хапоел, ново чудо од дјетета убацило 38 поена за црно-бијеле

АТВ

21.03.2026

13:08

Партизан срушио Хапоел, ново чудо од дјетета убацило 38 поена за црно-бијеле
Екипа Партизана до 18 година уписала је важну побједу над Хапоел Тел Авивом 93:83 у Александар Николић Хали, пред око 150 гледалаца, у оквиру међународног турнира за јуниоре.

Млада екипа из Београда предвођена Лукасом Николом Бојовићем доминирала је на терену, а талентовани бек завршио је сусрет са импресивних 38 поена, 5 асистенција и индексом корисности од 48.

Играч Хапоела, Шеј Дотан, био је најефикаснији у противничком тиму са 18 поена, 7 скокова и 9 асистенција, али ни његова сјајна партија није била довољна да избјегне пораз.

Дуел је био неизвјестан у прва два периода. Прва четвртина је завршена 29:29, а у другој је Партизан минимално предњачио 22:21. Међутим, домаћи су доминирали у финалној дионици са 26:16 и преломили меч у своју корист.

Поред Бојовића, истакнути су и Лука Павловић са 16 поена и Урош Драмићанин са 12 поена, пише Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Лукас Никола Бојовић

КК Партизан

košarkaš

Košarka

Прочитајте више

Сјајни Партизан славио у Паризу

Кошарка

Сјајни Партизан славио у Паризу

1 д

0
Партизан након преокрета савладао Дубаи

Кошарка

Партизан након преокрета савладао Дубаи

3 д

0
Партизан славио против Виртуса

Кошарка

Партизан славио против Виртуса

1 седм

0
Преминуо легендарни капитен Партизана

Остали спортови

Преминуо легендарни капитен Партизана

1 седм

0

Више из рубрике

Никола Топић и Оклахома не иду код Доналда Трампа у Бијелу кућу

Кошарка

Никола Топић и Оклахома не иду код Доналда Трампа у Бијелу кућу

5 ч

0
Кошаркаш Никола Јокић на мечу на Торонтом у НБА лиги

Кошарка

У "судару" два Србина, славио Јокић и Денвер

9 ч

0
Хјустон жали што је довео Дурента?!

Кошарка

Хјустон жали што је довео Дурента?!

1 д

0
Богдан Богдановић

Кошарка

Богдановић на сјајан начин искористио шансу

1 д

0
  • Најновије

  • Најчитаније

18

04

Америка увела санкције словеначкој фирми

18

00

Крађа података Телекома: Хакер лоциран у иностранству, очекује се брзо привођење

17

55

Ако и даље пишете списак на папиру, ваш мозак ради другачије

17

42

Оборен још један Ф-16, Иран не попушта

17

28

Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

