Никола Топић и Оклахома не иду код Доналда Трампа у Бијелу кућу

21.03.2026
12:34
Кошаркаши Оклахома Сити Тандера неће обавити традиционалну посјету Бијелој кући како би прославили освајање НБА шампионата 2025. године, потврдио је портпарол тима за The Athletic.
Као разлог, из тима наводе “проблеме са временом”.
- Били смо у контакту са Бијелом кућом и захвални смо на комуникацији коју смо имали, али једноставно вријеме није одговарало - рекао је портпарол Тандера.
Подсјетимо, Оклахома је прошлог јуна у седмој утакмици финала побиједила Индијану и освојила прву титулу још од пресељења франшизе из Сијетла 2007. године.
Традиција посјете Бијеле куће датира још из 1960-их, али је током мандата Доналда Трампа била прекинута. Голден Стејт Вориорси су, на примјер, одбили посету 2017. и 2018.
Оклахома је тренутно на средини турнеје од пет утакмица, а наредни меч играју против Вашингтона, што би теоретски био логичан тренутак за посјету. Међутим, кратки временски размак до дуела са Филаделфија Севентисиксерсима у понедјељак могао је допринијети “проблемима са временом”.
Екипа из Оклахоме игра сјајну сезону и тренутно води у лиги са 55 побједа.
