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'ПарлАТВмент': Мундијалска грозница

Извор:

АТВ

10.06.2026 17:13
pr id parla
Фото: atv

'ПарлАТВмент' овог четвртка Свјетском првенству у фудбалу.

Престају ли ратови када се планета претвара у фудбалску лопту?

Може ли Мундијал бити најбољи икад као што је сваки досад био?

У новом издању свирамо почетак најважније споредне ствари на свијету.

Емисију уређује Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Парламент

Предраг Ћурковић

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