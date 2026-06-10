'ПарлАТВмент': Мундијалска грозница

Извор:
АТВ
'ПарлАТВмент' овог четвртка Свјетском првенству у фудбалу.
Престају ли ратови када се планета претвара у фудбалску лопту?
Може ли Мундијал бити најбољи икад као што је сваки досад био?
У новом издању свирамо почетак најважније споредне ствари на свијету.
Емисију уређује Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
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