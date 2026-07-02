Силовали дјевојчице у подвожњаку, све снимали: Поново ухапшени предатори из Хемпшира

Аутор:АТВ редакција
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Два дјечака која су првобитно избјегла притвор након што су осуђена за силовање двије дјевојчице, ухапшена су након што су им првобитне казне поништене.
Апелациони суд је наредио да се двојица петнаестогодишњака пошаљу у установе за малољетне преступнике након њихових насилних напада у Фордингбриџу, у Хемпширу.
Два дјечака позната као X и Y првобитно су добила трогодишње казне затвора у заједници са захтјевима за рехабилитацију након што су осуђени за силовање и непристојно приказивање слика жртава, „рањивих“ дјевојчица узраста 14 и 15 година.
Четрнаестогодишњак, који је подстицао силовање друге жртве, осуђен је на 18 мјесеци затвора. Дијелови оба напада снимљени су мобилним телефонима дјечака.
Судије Апелационог суда, бароница Кар, судија Нортон и лорд Едис, пресудиле су да повећају казне старијим дјечацима након што их је државни тужилац лорд Хермер упутио на основу шеме „претјерано благих казни“.
Тројица преступника, чија имена не могу бити објављена због њихових година, појавила су се пред лондонским судом путем видео-линка из Крунског суда у Саутемптону, гдје су првобитно осуђени у мају.
Осуђени су на четворогодишње казне затвора у малољетничком притвору, док је казна најмлађег дјечака остала непромијењена. Породице жртава рекле су да су „осјећале олакшање“ због нових казни.
Бароница Кар је рекла дјечацима:
„Веома смо добро размишљали о свему што смо прочитали и свему што нам је речено. Након тога, одлучили смо да вам морамо промијенити казне и да обојица морате ићи у притвор. Донијели смо ову одлуку јер сматрамо да је оно што сте обоје урадили било толико лоше да немамо другог избора.“
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„Обојица сте силовали двије дјевoјке у двије различите прилике. Уживали сте у томе и међусобно сте се подстицали. Погоршали сте ситуацију снимајући шта сте урадили, што је била ужасна ствар за урадити“, додала је судија.
Говорећи полако и признајући тешкоће оптужених у разумијевању, судија је додала: „Иако нећете бити у притвору током цијеле четворогодишње казне, знамо да ћете и даље дуго бити далеко од свог дома и породице.“
Обраћајући се најмлађем (З), бароница Кар је рекла: „Одлучили смо тако зато што сте били веома млади и зато што вам је неке ствари заиста тешко да разумјети, те зато што сте били умијешани само једном приликом, па не морамо да мијењамо вашу казну.“
Судија је истакла да је „процјена озбиљности“ судије Николаса Роуланда била кључна грешка која је у сржи жалбе. Он је погрешио јер није правилно узео у обзир узраст и рањивост дјевојчица, нити „тешку“ психолошку штету која им је нанета.
И X и Y би били осуђени на затворске казне „знатно дуже од 10 година“ да су у то вријеме били пунољетни, нагласила је бароница Кар.
Једно од силовањ догодило се у подвожњаку у Фордингбриџу у Хемпширу, у новембру 2024. године.
Породице обје жртве, које су такође анонимне, рекле су да су „дубоко захвалне и да им је лакнуло“ након одлуке судија Апелационог суда да повећају казну.
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Један родитељ је рекао: „Вјерујемо да је ово била исправна одлука и захвални смо што су се наши гласови чули током овог процеса. Иако ништа не може да поништи патњу наше породице, овај исход доноси већи осјећај правде и одговорности.“
Друга породица је додала: „Олакшало нам је што је суд препознао озбиљност ових кривичних дјела и одмах изрекао затворске казне. Првобитне казне су биле разорне за породицу и оставиле су утисак да штета нанесена нашој ћерки није била у потпуности призната. Данашња одлука нам даје јачи осјећај да је правда задовољена.“
Том Литл КЦ, у име државног тужиоца, рекао је да је судија Роуланд „погријешио“ што је поштедио притвора тројицу нападача, истичући да је притвор „једина одговарајућа казна“. С друге стране, судија Роуланд је раније тврдио да треба „избјегавати непотребно криминализовање ове дјеце“.
Господин Литл је оштро реаговао, наводећи да судија није правилно размотрио јасне доказе о великој штети и психолошком утицају на младе жртве. „Казна рада у заједници једноставно не би могла бити оправдана за сваког од ових малољетних преступника, упркос њиховим годинама“, додао је он.
Адвокат одбране Y, Едвард Хенри КЦ, навео је да је до јавног негодовања дошло дјелимично због грешке Крунског тужилаштва (ЦПС) које је у саопштењу за јавност погрешно навело да је током једног од силовања коришћен нож. Хенри је додао да се Y, чији је ниво интелигенције у доњих 1 одсто за дјецу његових година, „понашао жалосно“, али да је силина мржње на друштвеним мрежама погоршала његову ситуацију.
Врховна судија, бароница Кар, жестоко је критиковала ЦПС због објављивања нетачних информација и захтијевала одговоре зашто грешка није исправљена чак двије недјеље након што је примијећена.
Портпарол ЦПС-а се извинио због грешке, наводећи: „Жалимо због грешке. Прегледали смо околности овог случаја и извући ћемо лекције за будућност.“
Случај је изазвао бурну реакцију јавности и политичара. Министар унутрашњих послова у сјенци Крис Филп изјавио је: „Ове презрене омладинце је требало затворити. Ово је мучан случај меке правде.“
Дјечацима X и Y су такође изречене доживотне забране приласка како више никада не би могли да контактирају ниједну од жртава, преноси Дејли мејл.
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