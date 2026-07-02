Logo

Савјет министара БиХ дао "зелено свјетло" за формирање слободне зоне у Броду

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 17:31

Коментари:

0
Сједница савјета министара у Сарајеву
Фото: Срна

Савјет министара БиХ данас је дао зелено свјетло за формирање слободне зоне у Броду, поручио је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

"Посебно сам поносан на начелника Брода Милана Зечевића и његов тим, јер су марљиво радили и у изузетно кратком року испунили све формалне услове и упутили нам захтјев за формирање слободне зоне у Броду. Максимално смо подржали ову локалну иницијативу, као и политике институција Српске, захваљујући којима се Брод економски развија и постаје изузетно привлачно мјесто за улагања", истакао је Кошарац у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.

Додаје да је формирање слободне зоне велики искорак и отвара ново поглавље економског развоја не само Брода, него и Републике Српске и региона.

"Будућа слободна зона у Броду, укупне површине 84,04 хектара, пословаће на три територијално одвојена дијела, чиме се обезбјеђује флексибилност и разноврсност у привредним активностима. Оснивањем слободне зоне стварају се повољни услови за привлачење инвеститора, отварање нових радних мјеста и јачање конкурентности локалне привреде. Овај пројекат представља стратешки корак ка дугорочном развоју и позиционирању Брода као значајног привредног центра у региону", истиче Кошарац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјет министара БиХ

Сташа Кошарац

Република Српска

Босна и Херцеговина

Коментари (0)

Прочитајте више

Новак Ђоковић из Србије враћа лопту Стефаносу Циципасу из Грчке у њиховом мечу другог кола мушког сингла на Вимблдону у тенису у Лондону, сриједа, 1. јул 2026.

Тенис

Познато у ком термину Ђоковић игра сљедећи меч на Вимблдону

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Младићи брутално претучени у кафићу: Нападачи их пронашли иза шанка

1 ч

0
Руски авантуристи и инфлуенсери Ангела Николау и Иван "Вања" Биркус на врху чувеног Емпајер стејт билдинга у Њујорку

Љубав и секс

На ивици смрти рекли "да": Филмска просидба на 443 метра висине завршила хапшењем

1 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Градови и општине

Младићу (22) у Мостару петарда пукла у руци

2 ч

0

Више из рубрике

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Наставити са успјешном сарадњом са САД-ом уз добро разумијевање

6 ч

1
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Конаковић не схвата промјену глобалних политичких околности

7 ч

0
Хеликоптер ОС БиХ помогао угасити пожар код Посушја

БиХ

Хеликоптер ОС БиХ помогао угасити пожар код Посушја

20 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и хрватски члан Предсједништва Жељко Комшић

БиХ

Од прегласавања до вета: Спор око Комисије стиже и у НСРС

22 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 02.07.2026.

18

55

Помјера се утакмица Хрватска - Португалија? Стигло хитно упозорење

18

46

Грешке у облачењу које визуелно додају килограме: Ово требате избјегавати

18

36

Нестао рибар из БиХ: Потрага и у Хрватској

18

29

Пронађена тијела мајке и сина: Страдали током планинарења?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима