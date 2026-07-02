Савјет министара БиХ дао "зелено свјетло" за формирање слободне зоне у Броду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Савјет министара БиХ данас је дао зелено свјетло за формирање слободне зоне у Броду, поручио је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
"Посебно сам поносан на начелника Брода Милана Зечевића и његов тим, јер су марљиво радили и у изузетно кратком року испунили све формалне услове и упутили нам захтјев за формирање слободне зоне у Броду. Максимално смо подржали ову локалну иницијативу, као и политике институција Српске, захваљујући којима се Брод економски развија и постаје изузетно привлачно мјесто за улагања", истакао је Кошарац у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.
Додаје да је формирање слободне зоне велики искорак и отвара ново поглавље економског развоја не само Брода, него и Републике Српске и региона.
"Будућа слободна зона у Броду, укупне површине 84,04 хектара, пословаће на три територијално одвојена дијела, чиме се обезбјеђује флексибилност и разноврсност у привредним активностима. Оснивањем слободне зоне стварају се повољни услови за привлачење инвеститора, отварање нових радних мјеста и јачање конкурентности локалне привреде. Овај пројекат представља стратешки корак ка дугорочном развоју и позиционирању Брода као значајног привредног центра у региону", истиче Кошарац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
1 ч0
Србија
1 ч0
Љубав и секс
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Најновије
18
58
18
55
18
46
18
36
18
29
Тренутно на програму