Познато у ком термину Ђоковић игра сљедећи меч на Вимблдону

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић ће у трећем колу Вимблдона играти против Артура Риндеркнеша. Меч ће се играти на Централном терену, а њихов меч почеће у 14.30 часова по српском времену.
Најбољи тенисер свих времена се у првом колу намучио против Кинеза Јибинг Вуа (6:4, 5:7, 6:4, 6:4), па је у другој рунди одржао час тениса Стефаносу Циципасу (6:3, 6:4, 6:2). Уколико оправда улогу фаворита у осмини финала чека бољег из меча Жоао Фонсека (Бразил) - Роман Сафјулин (Русија).
Подсјећања ради млади Бразилац га је савладао недавно на Ролан Гаросу послије праве драме, али да не "трчимо пред руду". На реду је треће коло.
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Када је у питању цијели распоред на Вимблдону за сутра, занимљиво је и да Јаник Синер не игра на Централном терену, већ на терену број 1. Меч против Џенсона Броксбија (Америка) је други по распореду послије меча Наоми Осаке (Јапан) и Дарије Касаткине (Аустралија), преноси Мондо.
Што се главног терена тиче послије Новака ће на терен Арина Сабаленка (Белорусија) и Јелена Остапенко, па онда Феликс Оже-Алијасим (Канада) и Мајкл Џенг (Америка).
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