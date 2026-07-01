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Новак помео Циципаса и угасио свјетла на Централном терену

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 22:38

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Новак Ђоковић из Србије враћа лопту Стефаносу Циципасу из Грчке у њиховом мечу другог кола мушког сингла на Вимблдону у тенису у Лондону, сриједа, 1. јул 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Новак Ђоковић се пласирао у треће коло Вимблдона, након што је за мање од два сата игре „разбио“ Стефаноса Циципаса са максималних 3:0 (6:3, 6:4, 6:2).

Пошто је меч на Централном терену почео тек око 21 час, тенисери су ушли у трку са временом због вимблдонског полицијског часа који почиње у поноћ. Ипак, српски ас није дозволио никакву драму нити одлагање меча за наредни дан.

Ђоковић је од самог старта дириговао темпом са основне линије. У првом сету је брзо стигао до брејка, а потом спасио 0:40 на свој сервис и рутински повео. Други сет донио је сјајне сервисе с обје стране, али и Новакову магију - након невјероватне одбране у којој је ухватио чак три смеча Грка, Србин прави кључни брејк за 6:4.

У трећем сету на терену је постојао само један човјек. Потпуно деморалисани Циципас није имао одговор на бруталну доминацију најбољег свих времена, који је са још два брејка експресно ставио тачку на овај меч и завршио посао далеко прије поноћи.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

Вимблдон

Спортски рекорди

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