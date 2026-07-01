Аутор:АТВ редакција
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Наши дједови и баке нису пратили број корака на паметним сатовима нити анализирали сан помоћу апликација. Нису им биле потребне сложене јутарње рутине ни скупи додаци исхрани како би се осјећали добро.
Умјесто тога, многе њихове најздравије навике биле су једноставно уткане у свакодневни живот, одражавајући вријеме прије него што су претрпани распореди и дигиталне сметње постали уобичајени.
Иако је модерна медицина донијела огроман напредак, бројне свакодневне навике наших старијих, које потврђују и данашња истраживања, и даље су вриједне пажње, пише YourTango.
За наше баке и дједове ходање није било вјежбање, већ дио свакодневице. Одлазак у продавницу, код комшија или радови у дворишту били су незамисливи без пјешачења. Кретање је било природан дио дана, умјесто да се своди на сат времена у теретани, преноси Индекс.
Животни стил их је једноставно подстицао на кретање па нису ни размишљали о броју корака. Таква активност ниског интензитета добра је за здравље срца, побољшава циркулацију, јача мишиће и помаже у очувању покретљивости у старијој доби. Уједно је пружала прилику за успоравање, размишљање и смањење стреса.
Данас то звучи готово невјероватно, али док су наши дједови и баке одрастали било је сасвим нормално да комшије и пријатељи наврате без најаве, само да би попричали уз шољицу кафе. Љетње вечери проводиле су се на верандама или испред кућа у опуштеним разговорима.
Умјесто слања порука и прегледања друштвених мрежа, људи су се дружили уживо. Такви кратки разговори градили су повјерење и смањивали осјећај усамљености. Истраживања показују да је контакт уживо често кориснији за ментално здравље од видео-позива или телефонског разговора.
Наручивање хране и готова јела нису били ни приближно толико уобичајени као данас. Оброци су се припремали код куће од једноставних намирница и били су знатно здравији од прерађене хране. То је уједно била прилика да породица редовно једе заједно.
Здравље
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Када су кували од основних намирница, тачно су знали шта једу. Домаћа кухиња подстицала је и свијест о величини порција те стварала рутину којој су се чланови породице радовали, јер су за столом дијелили новости из свог дана.
Прије него што су паметни телефони испунили сваки слободан тренутак, досада је била нормалан дио свакодневице. Чекање у реду, вожња аутобусом или мирне вечери код куће значили су да људи остају сами са својим мислима, читају, уређују башту или рјешавају загонетке.
Није увијек постојало нешто што је захтијевало пажњу сваке секунде. Иако досада није увијек пријатна, тренуци у којима мисли слободно лутају повезани су с креативношћу, критичким размишљањем и рјешавањем проблема. Стална изложеност садржају, с друге стране, може отежати концентрацију и потпуни одмор.
Многи су се будили, јели, радили и одлазили на спавање отприлике у исто вријеме сваког дана. Досљедна рутина помаже у регулацији сна, подржава здраве навике, смањује ментални напор због сталног доношења одлука и ствара осјећај стабилности који погодује физичком и емоционалном здрављу.
Данашњи распореди често су непредвидљивији, уз имејлове који стижу касно увече и обавјештења која прекидају оброке. Зато је важно поставити јасне границе између посла и приватног живота. Када се то постигне, лакше је увести неколико стабилних навика које доприносе општем осјећају добробити.
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