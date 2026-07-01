Једноставан трик који ће открити да ли пијете довољно воде

Аутор:АТВ редакција
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Током великих врућина и топлотног таласа важно је да пијемо довољне количине воде и останемо хидрирани.
Докторка је на свом ТикТок налогу показала брз начин како да провјерите ниво хидратације организма, а поступак траје свега неколико секунди.
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У видеу демонстрира једноставан тест који свако може да уради код куће. Потребно је да благо уштинете кожу на горњој страни шаке, тачније у предјелу зглоба средњег прста. Након што кожу подигнете прстима, пустите је и посматрајте како реагује.
- Ово је једноставан начин да провјерите да ли сте дехидрирани. Уштините кожу на овом мјесту и пустите је. Ако се кожа одмах врати у првобитни положај, значи да сте добро хидрирани - објаснила је докторка у видеу.
У снимку је мушкарац поновио поступак, али се у другом покушају његова кожа није одмах вратила на мјесто, већ је кратко остала подигнута. То је знак да организму недостаје течност и да би требало да попије више воде.
Докторка Дана Бремс, која на ТикТоку има више од два милиона пратилаца, објашњава да је ова метода позната као тест штипања коже.
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- Када је организам добро хидриран, кожа има већу еластичност и брзо се враћа у првобитни облик након што је уштинете. Међутим, када је тијело дехидрирано, еластичност коже се смањује и потребно је више времена да се врати у нормалан положај - објаснила је она.
Овај једноставан трик има и научну основу и често се користи као брза процјена хидратације организма. Може бити посебно користан током топлих љетних дана, када тијело губи више течности знојењем и када је важно да редовно уносимо воду.
Стручњаци упозоравају и да постоје ситуације када је кожу тешко уштинути. То понекад може бити знак едема, односно задржавања течности у организму, када долази до отицања ткива.
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Код благе дехидрације организам може изгубити око пет одсто тјелесне течности. Тада се могу јавити симптоми попут главобоље, изражене жеђи, вртоглавице или осјећаја збуњености, наводе стручњаци из клинике Мејо.
(Нај жена)
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