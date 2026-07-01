Logo

Једноставан трик који ће открити да ли пијете довољно воде

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 20:30

Коментари:

0
Вода у чаши
Фото: Pixabay/IamNotPerfect

Током великих врућина и топлотног таласа важно је да пијемо довољне количине воде и останемо хидрирани.

Докторка је на свом ТикТок налогу показала брз начин како да провјерите ниво хидратације организма, а поступак траје свега неколико секунди.

Невријеме олуја Бањалука

Друштво

РХМЗ Српске издао упозорење

У видеу демонстрира једноставан тест који свако може да уради код куће. Потребно је да благо уштинете кожу на горњој страни шаке, тачније у предјелу зглоба средњег прста. Након што кожу подигнете прстима, пустите је и посматрајте како реагује.

- Ово је једноставан начин да провјерите да ли сте дехидрирани. Уштините кожу на овом мјесту и пустите је. Ако се кожа одмах врати у првобитни положај, значи да сте добро хидрирани - објаснила је докторка у видеу.

У снимку је мушкарац поновио поступак, али се у другом покушају његова кожа није одмах вратила на мјесто, већ је кратко остала подигнута. То је знак да организму недостаје течност и да би требало да попије више воде.

Докторка Дана Бремс, која на ТикТоку има више од два милиона пратилаца, објашњава да је ова метода позната као тест штипања коже.

ana nikolić-28082025

Сцена

Ана Николић објавила фотографију са згодним мушкарцем: Огласио се Рале и раскринкао је

- Када је организам добро хидриран, кожа има већу еластичност и брзо се враћа у првобитни облик након што је уштинете. Међутим, када је тијело дехидрирано, еластичност коже се смањује и потребно је више времена да се врати у нормалан положај - објаснила је она.

Овај једноставан трик има и научну основу и често се користи као брза процјена хидратације организма. Може бити посебно користан током топлих љетних дана, када тијело губи више течности знојењем и када је важно да редовно уносимо воду.

Стручњаци упозоравају и да постоје ситуације када је кожу тешко уштинути. То понекад може бити знак едема, односно задржавања течности у организму, када долази до отицања ткива.

Муње

БиХ

Ноћас у БиХ стиже невријеме: Ево зашто послије врућина често слиједе олује

Код благе дехидрације организам може изгубити око пет одсто тјелесне течности. Тада се могу јавити симптоми попут главобоље, изражене жеђи, вртоглавице или осјећаја збуњености, наводе стручњаци из клинике Мејо.

(Нај жена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љето

Вода

хидратација

врућина

топлотни талас

Коментари (0)

Прочитајте више

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Слиједи посебан период за ова три знака: Срећа је на њиховој страни

2 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Сутра је Свети апостол Јуда: Ове послове не би требало обављати

3 ч

0
Уређена дневна соба са клима уређајем

Свијет

Рекордне температуре, али Нијемци и даље не купују клима-уређаје: Ево зашто

4 ч

0
Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.

Савјети

Како правилно залити биљке током великих врућина?

4 ч

0

Више из рубрике

Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.

Савјети

Како правилно залити биљке током великих врућина?

4 ч

0
Светогорски монаси и током великих врућина једу ове три намирнице: Ово је њихов савјет за спремање хране

Савјети

Светогорски монаси и током великих врућина једу ове три намирнице: Ово је њихов савјет за спремање хране

23 ч

0
Како правилно чувати лубеницу: Остаће свјежа и до двије седмице

Савјети

Како правилно чувати лубеницу: Остаће свјежа и до двије седмице

1 д

0
сладолед десерт слаткиш

Савјети

Намирнице које не треба конзумирати током топлотног таласа: Неке ће вас изненадити

1 д

0

  • Најновије

22

07

Вјетар чупао стабла, однио кров: Јако невријеме погодило Хрватску

22

07

Центар за лијечење еболе запаљен: Убијен један полицајац

21

51

Ћелије ока произведене у лабораторији пружају нову наду људима којима пријети сљепило

21

50

Да ли партнеру говорите баш све? Ове четири ствари ипак би требало да прећутите

21

44

Велики мјесечни хороскоп за јул: Шта чека који знак?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима