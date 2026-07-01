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Ана Николић објавила фотографију са згодним мушкарцем: Огласио се Рале и раскринкао је

01.07.2026 20:20

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Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Пјевачица Ана Николић је у турбулентној емотивној вези са композитором Гораном Ратковићем Ралетом.

Иако постоји мушкарац који је освојио њено срце, Ана Николић је ријешила да мало "зачини" ситуацију у вези и свог партнера направи љубоморним, па је на друштвеној мрежи Инстаграм објавила вруће фотографије на којима је "у заносу" са маркантним мушкарцем црне косе, са тетоважама на рукама.

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На прву су многи помислили да је Николићева у загрљају глумца из филма "365" Микелеа Моронеа, али је заправо ријеч о вјештачкој интелигенцији помоћу које је пјевачица креирала фотографије.

Након ових фотки, огласио се и Анин партнер Горан Ратковић Рале, који је потврдио да је ријеч о вјештачкој интелигенцији.

- То је АИ слика, тако ми је Ана рекла. Рекла ми је да је неки глумац, али да је монтажа - поручио је он, због чега није имао разлог да буде љубоморан.

Рале недавно имао операцију срца

Композитор Горан Рале Ратковић недавно је имао операцију срца. Крајем маја он је открио како тече опоравак.

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- Нисам устајао из кревета, али одједном се нешто десило и хвала Богу да је све добро. Требало је неко вријеме да се опоравим. Нисам био уплашен, само сам очекивао да ћу брже да се опоравим - рекао је он, истичући да с нестрпљењем чека повратак свом послу.

- Тек смо почели, ради се. Не могу баш брзо да се вратим, али још недјељу дана и биће топ. Инспирацију налазим у људима. Све је брзо ишло од самог почетка, можда кад будем у пензији да размишљам о томе. Пензије неће ни бити док ја одем тамо. Ствараћу док живим.

Ана Николић му је највећа подршка

Рале је тада истакао да му је партнерка у свему највећа подршка.

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- Ана ми је највећа подршка не само у послу, већ и у животу генерално. Животни сапутник, увијек се консултујем са њом, она је толико интелигентна и духовита да се само смијем - рекао је он, а на констатацију да су њихову везу обиљежиле бројне свађе, каже:

- Љубав побјеђује, да нема тога не би било ни нас, монотонија убија. Овако дешава се нешто, исход је неминован - то је помирење.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ана Николић

Горан Ратковић Рале

Пјевачица

Вјештачка интелигенција

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