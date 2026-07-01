Ана Николић објавила фотографију са згодним мушкарцем: Огласио се Рале и раскринкао је

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Пјевачица Ана Николић је у турбулентној емотивној вези са композитором Гораном Ратковићем Ралетом.
Иако постоји мушкарац који је освојио њено срце, Ана Николић је ријешила да мало "зачини" ситуацију у вези и свог партнера направи љубоморним, па је на друштвеној мрежи Инстаграм објавила вруће фотографије на којима је "у заносу" са маркантним мушкарцем црне косе, са тетоважама на рукама.
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На прву су многи помислили да је Николићева у загрљају глумца из филма "365" Микелеа Моронеа, али је заправо ријеч о вјештачкој интелигенцији помоћу које је пјевачица креирала фотографије.
Након ових фотки, огласио се и Анин партнер Горан Ратковић Рале, који је потврдио да је ријеч о вјештачкој интелигенцији.
- То је АИ слика, тако ми је Ана рекла. Рекла ми је да је неки глумац, али да је монтажа - поручио је он, због чега није имао разлог да буде љубоморан.
Композитор Горан Рале Ратковић недавно је имао операцију срца. Крајем маја он је открио како тече опоравак.
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- Нисам устајао из кревета, али одједном се нешто десило и хвала Богу да је све добро. Требало је неко вријеме да се опоравим. Нисам био уплашен, само сам очекивао да ћу брже да се опоравим - рекао је он, истичући да с нестрпљењем чека повратак свом послу.
- Тек смо почели, ради се. Не могу баш брзо да се вратим, али још недјељу дана и биће топ. Инспирацију налазим у људима. Све је брзо ишло од самог почетка, можда кад будем у пензији да размишљам о томе. Пензије неће ни бити док ја одем тамо. Ствараћу док живим.
Рале је тада истакао да му је партнерка у свему највећа подршка.
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- Ана ми је највећа подршка не само у послу, већ и у животу генерално. Животни сапутник, увијек се консултујем са њом, она је толико интелигентна и духовита да се само смијем - рекао је он, а на констатацију да су њихову везу обиљежиле бројне свађе, каже:
- Љубав побјеђује, да нема тога не би било ни нас, монотонија убија. Овако дешава се нешто, исход је неминован - то је помирење.
(Телеграф.рс)
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