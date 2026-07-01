Бака Прасе уплатио 10.000 евра на пролаз БиХ против Американаца на Мундијалу

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација БиХ, састаће се од 02.00 по средњоевропском времену са селекцијом САД-а, у оквиру шеснаестине финала Свjетског првенства.
Един Џеко и дружина, иако не улазе у овај дуел као фаворити, имаће прилику да наставе поход на мундијалу и испишу нове странице историје, а управо у то вјерује и најпознатији инфлуенсер у Србији и региону, Богдан Илић, познатији као Бака Прасе!
Илић је на једном од својих профила на друштвеним мрежама подијелио фотографију са Михајлом Мадићем, а уз то је окачио и тикет, на ком је уплатио чак 10.000 евра на пролаз даље Босне и Херцеговине.
С обзиром на то, да су букмејкери за то издвојили квоту чак 4.75, уколико БиХ и прођу даље, Бака ће зарадити чак 47.500 евра.
Baka Prase stavio 10.000 evra na BiH! pic.twitter.com/Swi5U1hpvW— FantomBeograda (@FantomBeograda) July 1, 2026
Уз то, Илић је оставио и поруку: "Ка*** Амере, јако - написао је Илић.
(телеграф)
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