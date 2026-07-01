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Бака Прасе уплатио 10.000 евра на пролаз БиХ против Американаца на Мундијалу

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 10:33

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Бака Прасе
Фото: Youtube/BakaPrase

Фудбалска репрезентација БиХ, састаће се од 02.00 по средњоевропском времену са селекцијом САД-а, у оквиру шеснаестине финала Свjетског првенства.

Един Џеко и дружина, иако не улазе у овај дуел као фаворити, имаће прилику да наставе поход на мундијалу и испишу нове странице историје, а управо у то вјерује и најпознатији инфлуенсер у Србији и региону, Богдан Илић, познатији као Бака Прасе!

Илић је на једном од својих профила на друштвеним мрежама подијелио фотографију са Михајлом Мадићем, а уз то је окачио и тикет, на ком је уплатио чак 10.000 евра на пролаз даље Босне и Херцеговине.

С обзиром на то, да су букмејкери за то издвојили квоту чак 4.75, уколико БиХ и прођу даље, Бака ће зарадити чак 47.500 евра.

Уз то, Илић је оставио и поруку: "Ка*** Амере, јако - написао је Илић.

(телеграф)

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Тагови :

Бака Прасе

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Богдан Илић

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