Бака прасе изнио списак богатства- цифре су милионске

Све је почело након што га је један пратилац испровоцирао коментаром да живи под киријом, упркос тврдњама о високим мјесечним приходима, што је довело до жустре реакције јутјубера.

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Коментар који је изазвао његов одговор гласио је:

- Зарађујеш 700.000 евра мјесечно, бавиш се коцком већ три и по године, а немаш ништа и живиш под рентом.

На то је Бака Прасе одговорио детаљним набрајањем имовине и инвестиција, тврдећи да посједује вишемилионске износе у некретнинама, аутомобилима и драгоцјеностима.

- Гледај овако, имам око 500-600.000 евра уложених у зграду. Онда, око 500-600.000 евра у плацу на Дедињу. Имам кола од 750.000 евра плус све укупно у колима имам 1,5 милиона, не знам, можда и јаче. Имам плац од 50 ари који је само 150.000 евра, сат од 130.000 евра, Миленин накит у вриједности од 50.000 евра и јаче. Имам уштеђеног кеша 300.000 евра. Е да, у колима имам више од 1,5 милиона, заборавио сам 'Уруса' 700.000 евра - рекао је јутјубер.

На сумње појединих корисника да преувеличава своје богатство, одговорио је још оштрије, тврдећи да нема разлога да не говори истину.

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- Бураз, што бих лагао? Да лажем рекао бих да имам уштеду 5 милиона, 10 милиона. Да, и у драгоцјеностима имам 350.000 евра што сам направио - поручио је у лајву.

Иначе, Бака Прасе открио је недавно својим пратиоцима да је његов аутомобил марке "Порше", вриједан чак 700.000 евра, оштећен приликом нестручног стављања заштитних фолија.

(Телеграф.рс)