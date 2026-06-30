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Популарна пјевачица поново завршила у болници

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 17:16

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Махрина, пјевачица
Фото: Instagram Screenshot

Пјевачица Махрина поново је завршила у болници, а након што је на друштвеним мрежама објавила фотографију из болничког кревета на којој прима инфузију, открила је да је морала на нову операцију.

Наиме, пјевачица је у мају ове године хитно оперисана након што јој је позлило на одмору, када су јој уградили стент у бубрег, који су сада морали да замијене.

Након објаве из болнице, Махрина се огласила и открила шта се догодило.

"Имала сам исту операцију као прошли пут, доктори су морали да ми замијене стент. Били су уски ти неки канали, камен се задржавао и притискао бубрег, па смо морали то да регулишемо и ставили смо други. Добро сам, опорављам се полако. Дакле, стављен је други стент и сада би требало да све буде у реду. Биће, надам се, то све како треба", рекла је.

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Пјевачица је поручила да се осјећа добро и да опоравак протиче како треба, уз наду да ће након ове интервенције здравствени проблеми коначно бити ријешени.

(ГрандТВ)

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Тагови :

Махрина

Пјевачица

здравствено стање

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