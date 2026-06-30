Пјевачица извријеђала жену Слобе Радановића, није бирала ријечи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Старлета Атина Ферари, која се однедавно бави и пјевањем, често у јавности даје шокантне изјаве а једна је посебно шокирала све када је проговорила о нашем пјевачу и његовој супрузи.
Наиме, она је једном приликом без длаке на језику оплела по Слоби Радановићу и његовој супрузи Јелени Радановић.
- Слоба је лош човјек, а његову жену не дај Боже никоме - рекла је Атина Аферари и није штедела ријечи када је коментарисала брак Слобе Радановића, те је пјевача назвала јако лошим човеком чије јој се понашање нимало не допада.
- Тај Слоба Радановић није никакав фрајер, јако је лош и као човјек, упознала сам га - изјавила је старлета, а онда брутално извређала његову супругу Јелену.
- Оно што је оженио Слоба, ја ни ласером не бих пипала. Значи страшно, не дај Боже никоме онакве жене! - рекла је Атина.
Подсјетимо, Јелена је тренутно на мору гдје ужива пуним плућима. Оданде се оглашава те показује како ужива у топлим данима.
Сцена
Жена Слобе Радановића прекинула шутњу о његовом недавном сусрету са Луном
Она је пратиоце на друштвеним мрежама оставила у шоку када је открила да се подвргла ригорозном посту, те да неће јести 100 сати.
Јелена Радановић је подијелила фотографију са плаже на којој позира на лежаљци у цветном бикинију, а њен потпуно раван стомак и витак струк привукли су велику пажњу. Многи пратиоци су прокоментарисали да је драстично смршала, а онда је услиједило објашњење како јој то полази за руком.
– Коктели пролазе поред мене, на 88 сати поста сам. Сутра ујутру ће бити 100 сати и тада ћу јести – поручила је Јелена, док је конобар око ње служио пића.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
17 ч0
Најновије
16
19
16
18
16
14
16
12
16
07
Тренутно на програму