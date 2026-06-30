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Пјевачица извријеђала жену Слобе Радановића, није бирала ријечи

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 13:40

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Слоба Радановић
Фото: Youtube/K1 Televizija

Старлета Атина Ферари, која се однедавно бави и пјевањем, често у јавности даје шокантне изјаве а једна је посебно шокирала све када је проговорила о нашем пјевачу и његовој супрузи.

Наиме, она је једном приликом без длаке на језику оплела по Слоби Радановићу и његовој супрузи Јелени Радановић.

- Слоба је лош човјек, а његову жену не дај Боже никоме - рекла је Атина Аферари и није штедела ријечи када је коментарисала брак Слобе Радановића, те је пјевача назвала јако лошим човеком чије јој се понашање нимало не допада.

- Тај Слоба Радановић није никакав фрајер, јако је лош и као човјек, упознала сам га - изјавила је старлета, а онда брутално извређала његову супругу Јелену.

- Оно што је оженио Слоба, ја ни ласером не бих пипала. Значи страшно, не дај Боже никоме онакве жене! - рекла је Атина.

Подсјетимо, Јелена је тренутно на мору гдје ужива пуним плућима. Оданде се оглашава те показује како ужива у топлим данима.

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Она је пратиоце на друштвеним мрежама оставила у шоку када је открила да се подвргла ригорозном посту, те да неће јести 100 сати.

Јелена Радановић је подијелила фотографију са плаже на којој позира на лежаљци у цветном бикинију, а њен потпуно раван стомак и витак струк привукли су велику пажњу. Многи пратиоци су прокоментарисали да је драстично смршала, а онда је услиједило објашњење како јој то полази за руком.

– Коктели пролазе поред мене, на 88 сати поста сам. Сутра ујутру ће бити 100 сати и тада ћу јести – поручила је Јелена, док је конобар око ње служио пића.

(телеграф)

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Тагови :

Атина Ферари

Слоба Радановић

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