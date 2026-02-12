Слоба Радановић хитно отказао наступ

Извор:
Слоба Радановић донио је одлуку да хитно откаже наступ у Чачку који је требало да се одржи овог петка, 13. фебруара, а разлог је трагичан догађај који је потресао цијелу Србију.
Вијест да је четворогодишња дјевојчица Ема М. изгубила живот након операције трећег крајника у чачанској болници, потресла је многе, а Слоба Радановић се огласио након тужних вијести, пише "Телеграф".
"Драги људи, усљед велике трагедије која је задесила Чачак и Србију и у знак солидарности са породицом мале Еме, отказујем наступ у Чачку који је планиран овог петка", започео је причу Слоба Радановић и додао:
"Страшно је да дијете може једноставно да умре током рутинске операције. Ово мора да буде посљедњи случај да се овакве трагедије дешавају. Еми нека Бог подари царство небеско, а ми се видимо неком љепшом приликом. Воли вас Слоба".
Након што је директор Опште болнице у Чачку, доктор Дејан Дабић, поднио оставку на тој функцији и још увијек се чекају резултати обдукције како би се сазнао тачан узрок смрти четворогодишње Еме, званичним саопштењем за јавност огласио се колектив чачанске болнице истичући да је смрт дјевојчице ганула све запослене у здравству.
"Морамо нагласити да наша установа постоји 120 година, да толико година ради 24 сата сваког дана и ка њој гравитира 250.000 становника. Прејудицирањем исхода истраге и јавном осудом појединаца наноси се ненадокнадива штета повјерењу грађана у сигурност здравственог система и квалитет рада запослених у здравству. Свака ријеч изговорена на претходна два скупа одржана у кругу болнице, као и атмосфера креирана у медијском јавном простору не доприноси разрјешењу конкретне ситуације, већ наноси и додатну штету. У случају наставка својеврсног линча и таргетирања запослених доводи се у питање даљи неометан рад болнице. Позиви на оставке, смјене и отказе прије било какве доказане кривице намећу нам осјећај грађана другог реда, за које закони не важе. Одстрел здравствених радника је недопустив" наводи се у саопштењу.
Додају да имајући у виду све наведено, мишљења су да треба да постоји претпоставка невиности и да љекари не треба да се излажу јавној осуди већ да се сачека коначни извјештај о томе да ли је било пропуста у лијечењу.
"Стога пружамо пуну подршку свима који су учествовали у поступку лијечења, безрезервно вјерујући у њихову посвећеност. На крају желимо да замолимо јавност за смиривање тензија и стрпљење како би надлежне институције и стручне комисије утврдиле чињенице кроз објективну истрагу. Молимо надлежне институције да се поступак спроведе у што краћем року, уз детаљно поштовање свих законских норми", преноси РИНА.
