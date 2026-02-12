Logo
Завршено: Повукла се америчка војска

12.02.2026

20:40

Завршено: Повукла се америчка војска

Америчка војска саопштила је да је завршила повлачење из стратешке базе у Сирији, предајући је сиријским снагама, као и да је ријеч о бази Ал-Танф која се налази на тромеђи Сирије, Јордана и Ирака.

База је основана током грађанског рата у Сирији 2014. године, а Сједињене Америчке Државе у почетку су се ослањале на ту базу као центар за операције коалиције предвођене коју су предводиле против милитаната Исламске државе који су некада контролисали огроман дио територије у Ираку и Сирији прије него што су поражени 2019. године.

Заплијењени новац

Регион

Заплијењене стотине милиона кинеских евра

База је постала кључно упориште у борби против иранског утицаја због свог стратешког положаја дуж путева који повезују Дамаск са Техераном, пренио је "Ројтерс".

Сирија се придружила коалицији која се бори против остатака Исламске државе прошлог новембра када је привремени сиријски предсједник Ахмед ал Шара, бивши командант Ал Каиде, посјетио Бијелу кућу ради разговора са америчким предсједником Доналдом Трампом.

