Упозорење из ЕУ за авио-компаније

Регулатор безбједности авијације Европске уније препоручио је авио-компанијама блока да остану ван ваздушног простора Ирана до 31. марта, наводећи да продужава раније упозорење.
"Присуство и могућа употреба широког спектра оружја и система противваздушне одбране, у комбинацији са непредвидивим реакцијама држава... ствара висок ризик за цивилне летове који се обављају на свим висинама и нивоима лета", саопштила је Европска агенција за безбједност ваздухопловства у билтену.
Свјетске силе и регионалне државе страхују да би неуспјех у преговорима између Ирана и Сједињених Држава могао да изазове сукоб који би се могао проширити на остатак региона који производи нафту.
Иран је обећао оштар одговор на било какав напад и упозорио је сусједне земље да би могле бити на мети напада ако буду умијешане у њега.
