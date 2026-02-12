Logo
Large banner

Полиција претреса куће и станове бизнисмена Веселина Баровића

Извор:

вијести.ме

12.02.2026

19:55

Коментари:

0
Полиција претреса куће и станове бизнисмена Веселина Баровића

Службеници Управе полиције вечерас претресају станове, куће и објекте, које користи црногорски бизнисмен Веселин Веско Баровић.

"Вијести" сазнају да се претреси по налогу суда обављају у три општине, гдје Баровић има имовину.

Весна Меденицa

Регион

Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

Према првим подацима, претреси су у току због сумње у злоупотребе у привредном пословању.

Веселин Баровић преко 30 година важи за једног од најближих пријатеља бившег предсједника државе Мила Ђукановића.

Помињао се у оптужници италијанског тужиоца Ђузепеа Шелзија као један од босова "дуванског шверца", који је током 90-их година ишао преко Црне Горе.

Током масовне ваучерске приватизације као власник "Еурофонда", са групом повезаних лица и фирми, преузео је више црногорских предузећа, а активан је био и на берзама – овдје и у региону.

valentinovo ljubav srce

Бања Лука

Бањалучани спремни за Валентиново

Баровић је главна фигура црногорске кошарке скоро три деценије и предсједник КК Будућност у вријеме највећих успјеха клуба у бившој држави али и предсједник Кошаркашког савеза у неколико мандата.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

претреси

biznismen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

Република Српска

''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

2 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске: О санацији пута Добро Поље- Миљевина и спољнотрговинској размјени

2 ч

0
Датуми које Република Српска не смије заборавити

Република Српска

Датуми које Република Српска не смије заборавити

2 ч

0
Зимска олуја

Друштво

Метеоролози најавили нови снијег

2 ч

0

Више из рубрике

Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

Регион

Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

2 ч

0
Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

Регион

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

3 ч

0
Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна

Регион

Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна

4 ч

0
Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру

Регион

Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Пријетње: Навијачи Жељезничара никад срамотније скандирали

21

43

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

21

38

Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

21

33

Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

21

27

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner