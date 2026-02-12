Полиција претреса куће и станове бизнисмена Веселина Баровића

Извор:
Извор:
Службеници Управе полиције вечерас претресају станове, куће и објекте, које користи црногорски бизнисмен Веселин Веско Баровић.
"Вијести" сазнају да се претреси по налогу суда обављају у три општине, гдје Баровић има имовину.
Према првим подацима, претреси су у току због сумње у злоупотребе у привредном пословању.
Веселин Баровић преко 30 година важи за једног од најближих пријатеља бившег предсједника државе Мила Ђукановића.
Помињао се у оптужници италијанског тужиоца Ђузепеа Шелзија као један од босова "дуванског шверца", који је током 90-их година ишао преко Црне Горе.
Током масовне ваучерске приватизације као власник "Еурофонда", са групом повезаних лица и фирми, преузео је више црногорских предузећа, а активан је био и на берзама – овдје и у региону.
Баровић је главна фигура црногорске кошарке скоро три деценије и предсједник КК Будућност у вријеме највећих успјеха клуба у бившој држави али и предсједник Кошаркашког савеза у неколико мандата.
