Logo
Large banner

Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду

Извор:

Мондо.ба

12.02.2026

21:15

Коментари:

0
Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду
Фото: АТВ

Игор Радојичић, предсједник покрета Независног покрета "Својим путем", је у сриједу навече 11. фебруара, учествовао у саобраћајној незгоди на путу за Мостар.

Радојичић је ову информацију потврдио за "Мондо" истакавши да га је ударио аутобус, али да, на срећу, није било повријеђених.

"У реду сам, хвала на питању. Незгода се десила синоћ", кратко је изјавио Радојичић за поменути портал.

Сања Велимир

Друштво

Младој мајци из Бањалуке потребна помоћ - покренута акција

Подијели:

Тагови :

Igor Radojičić

Саобраћајна незгода

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

Република Српска

''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

2 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске: О санацији пута Добро Поље- Миљевина и спољнотрговинској размјени

2 ч

0
Датуми које Република Српска не смије заборавити

Република Српска

Датуми које Република Српска не смије заборавити

2 ч

0
Радник пао са зграде

Република Српска

Колико ће још радника страдати: Ревизија упутила нужне системске промјене

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Пријетње: Навијачи Жељезничара никад срамотније скандирали

21

43

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

21

38

Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

21

33

Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

21

27

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner