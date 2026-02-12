Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду

Извор:
Мондо.ба
12.02.2026
21:15
Коментари:0
Игор Радојичић, предсједник покрета Независног покрета "Својим путем", је у сриједу навече 11. фебруара, учествовао у саобраћајној незгоди на путу за Мостар.
Радојичић је ову информацију потврдио за "Мондо" истакавши да га је ударио аутобус, али да, на срећу, није било повријеђених.
"У реду сам, хвала на питању. Незгода се десила синоћ", кратко је изјавио Радојичић за поменути портал.
