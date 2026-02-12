Младој мајци из Бањалуке потребна помоћ - покренута акција

Извор:
Удружење Помози.ба покренуо је апел с бројем 17048 за Сању, младу мајку двоје дјеце која води најтежу животну битку, битку с карциномом. Позивом донирате 2 КМ.
Сања Велимир из Бањалуке има само 32 године. Непокретна је и свакодневно се бори с тешким посљедицама болести.
Мајка је четворогодишње Катарине и трогодишњег Лазара, дјеце којима је сада најпотребнија. Болује од карцинома дојке који је метастазирао на плућа, кости и мозак.
За терапије које овој младој мајци значе живот потребно је 8.765,33 евра.
Њен супруг Марио био је приморан напустити посао како би се бринуо о Сањи и њиховој дјеци. Уз помоћ родбине и пријатеља до сада су успијевали набављати лијекове, али њихове могућности су исцрпљене.
Терапије су показале резултате. Према посљедњим контролним налазима метастазе су смањене. Ипак, због метастатског тумора на мозгу Сањи је одузета лијева страна тијела, а борба и даље траје.
Осим позива на број 17048, донације су могуће путем веб платформе Помози.ба или уплатом на банковне рачуне.
Помозимо Сањи да настави своју борбу, да остане уз своју дјецу и да добије шансу за живот који још има толико тога да пружи.
За кориснике ББИ, Унион и Аса банке, омогућена је и донација путем КВИКО апликације, уз обавезно наглашавање сврхе уплате.
За клијенте Интеса Санпаоло Банке омогућена је донација путем м-Интеса мобилне апликације, једнократно или уз сваки налог плаћања.
Корисници Шпаркасе Банке могу вршити уплате директно и без накнаде путем функције "Донирај" у апликацији СИМПЛ, уз навођење сврхе уплате.
Како још можете помоћи Сањи погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
