Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске

АТВ

05.03.2026

08:06

0
Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске
Фото: Инстаграм/будуцностсрбијеав

Александар Вучић је велики и искрени пријатељ Републике Српске, који се радује њеном развоју и напретку. Србија је под његовим вођством постала регионални лидер и незаобилазни фактор мира и стабилности, написао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а у објави на Иксу.

"Таква Србија је снажан и сигуран ослонац Републици Српској. Срећан рођендан, пријатељу. Желим ти личну и породичну срећу, добро здравље и успјех. Сваки наш сусрет и разговор био је искрен и садржајан и надам се да ће их бити још много", истакао је Додик.

Милорад Додик

Александар Вучић

Република Српска

Србија

