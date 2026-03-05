Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске

Аутор:АТВ
Александар Вучић је велики и искрени пријатељ Републике Српске, који се радује њеном развоју и напретку. Србија је под његовим вођством постала регионални лидер и незаобилазни фактор мира и стабилности, написао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а у објави на Иксу.
"Таква Србија је снажан и сигуран ослонац Републици Српској. Срећан рођендан, пријатељу. Желим ти личну и породичну срећу, добро здравље и успјех. Сваки наш сусрет и разговор био је искрен и садржајан и надам се да ће их бити још много", истакао је Додик.
Александар Вучић @avucic је велики и искрени пријатељ Републике Српске, који се радује њеном развоју и напретку.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 5, 2026
Србија је под његовим вођством постала регионални лидер и незаобилазни фактор мира и стабилности.
Таква Србија је снажан и сигуран ослонац Републици Српској.
Срећан… pic.twitter.com/asJukswiZZ
