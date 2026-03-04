Додик и Вучић изненадили Цвијановићеву за рођендан

04.03.2026
20:36
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић захвалила је предсједнику СНСД-а Милораду Додику и предсједнику Србије Александру Вучић на дивном рођенданском изненађењу.
"Хвала на исказаној пажњи и на дивном поклонима и букетима који су ме дочекали овдје у Вашингтону", истакла је Цвијановићева на Инстаграму.
