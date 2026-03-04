Logo
Додик и Вучић изненадили Цвијановићеву за рођендан

04.03.2026

20:36

Додик и Вучић изненадили Цвијановићеву за рођендан
Фото: Printscreen/Instagram

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић захвалила је предсједнику СНСД-а Милораду Додику и предсједнику Србије Александру Вучић на дивном рођенданском изненађењу.

"Хвала на исказаној пажњи и на дивном поклонима и букетима који су ме дочекали овдје у Вашингтону", истакла је Цвијановићева на Инстаграму.

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

Александар Вучић

