Студенти Рударског факултета нису забринути за своју будућност: "Дугорочна перспектива"

Најава стечаја у зеничкој жељезари а тиме и „Новој Љубији“ из Приједора покренула је питање оправданости школовања кадрова у рударском сектору. Док се сектор суочава са највећим промјенама у посљедњих неколико деценија, на Рударском факултету у Приједору нема забринутости за будућност професије.
Студенти и професори истичу да рударство остаје кључна привредна грана која нуди дугорочну перспективу.
Република Српска
Одгођен ланчани колапс металног сектора у БиХ, нови рок 1. мај
Cтуденти Рударског факултета у Приједору упркос негативним вијестима ниcу забринути за своју професионалну будућност. Pударство виде као примарну грану привреде која захтјева високу и стручну образованост.
"Прије четири године уписала сам Рударски факултет са намјеном да останем ту у својој земљи да радим, да се запослим . Од факултета сам добила стварно оно што сам и очекивала то је пуно праксе. Као и сваки Технички факултет захтјева пуно учења, пуно рада, стрпљења", каже Марија Панић, студент Рударског факултета, Приједор
„Сама рударска дјелатност јесте једна захтјевна цјелина али и перспективна јер сама енергетика и привреда и напредовање једне државе у цјелини није могуће без рударства и увијек ће га бити", рекао је Саша Слијепчевић, студент Рударског факултета, Приједор.
Приједор представља базу чији минерално-сировински комплекс од жељезне руде до кварцног пијеска снабдијева темељ металуршког и индустријског ланца. У овом низу, Рударски факултет је кључна карика која осим школовања инжEњера, фокус ставља на практичну наставу и укључивање студената у научно-истраживачке радове.
"Рударски факултет је факултет који од почетка има велики број часова теренске наставе, то је оно што студентима чини разноврсније студирање и интересантније, ту се сусрећу са реалношћу, са оним што ће заиста сутра радити. Ми се трудимо сваке године да повећавамо тај број часова да што више различитих рудника, површинских подземних копова студенти виде", каже Свјетлана Средић, декан Рударског факултета.
Док стотине радника остаје без посла због одлуке о стечају рјешење за опстанак је у промјени приступа и окретању ка стратешким сировинама које су до сада биле без тржишне вриједности.
"Неких 13 до 17 минерала којих до прије 30ак година уопште нису у свијету експлоатисани данас су критични минерални ресурси, критичне минералне сировине, и свакако да и ми имамо потенцијала у том смислу да наша рударска производња обухвати корак са тренутним актуелним глобалним кретањима, тако да биће посла и за рударе и за геологе", каже Владимир Малбашић, редови професор.
Фокус се усмјерава на нове минералне ресурсе. Због тога Рударски факултет у Приједору кроз модернизацију студијских програма образyje кадар способан да одговори захтјевима глобалног тржишта.
