Logo
Large banner

Студенти Рударског факултета нису забринути за своју будућност: "Дугорочна перспектива"

Аутор:

АТВ

04.03.2026

20:31

Коментари:

0
Студенти Рударског факултета нису забринути за своју будућност: "Дугорочна перспектива"
Фото: АТВ

Најава стечаја у зеничкој жељезари а тиме и „Новој Љубији“ из Приједора покренула је питање оправданости школовања кадрова у рударском сектору. Док се сектор суочава са највећим промјенама у посљедњих неколико деценија, на Рударском факултету у Приједору нема забринутости за будућност професије.

Студенти и професори истичу да рударство остаје кључна привредна грана која нуди дугорочну перспективу.

илу-пруга-03032026

Република Српска

Одгођен ланчани колапс металног сектора у БиХ, нови рок 1. мај

Cтуденти Рударског факултета у Приједору упркос негативним вијестима ниcу забринути за своју професионалну будућност. Pударство виде као примарну грану привреде која захтјева високу и стручну образованост.

"Прије четири године уписала сам Рударски факултет са намјеном да останем ту у својој земљи да радим, да се запослим . Од факултета сам добила стварно оно што сам и очекивала то је пуно праксе. Као и сваки Технички факултет захтјева пуно учења, пуно рада, стрпљења", каже Марија Панић, студент Рударског факултета, Приједор

„Сама рударска дјелатност јесте једна захтјевна цјелина али и перспективна јер сама енергетика и привреда и напредовање једне државе у цјелини није могуће без рударства и увијек ће га бити", рекао је Саша Слијепчевић, студент Рударског факултета, Приједор.

Приједор представља базу чији минерално-сировински комплекс од жељезне руде до кварцног пијеска снабдијева темељ металуршког и индустријског ланца. У овом низу, Рударски факултет је кључна карика која осим школовања инжEњера, фокус ставља на практичну наставу и укључивање студената у научно-истраживачке радове.

"Рударски факултет је факултет који од почетка има велики број часова теренске наставе, то је оно што студентима чини разноврсније студирање и интересантније, ту се сусрећу са реалношћу, са оним што ће заиста сутра радити. Ми се трудимо сваке године да повећавамо тај број часова да што више различитих рудника, површинских подземних копова студенти виде", каже Свјетлана Средић, декан Рударског факултета.

Док стотине радника остаје без посла због одлуке о стечају рјешење за опстанак је у промјени приступа и окретању ка стратешким сировинама које су до сада биле без тржишне вриједности.

"Неких 13 до 17 минерала којих до прије 30ак година уопште нису у свијету експлоатисани данас су критични минерални ресурси, критичне минералне сировине, и свакако да и ми имамо потенцијала у том смислу да наша рударска производња обухвати корак са тренутним актуелним глобалним кретањима, тако да биће посла и за рударе и за геологе", каже Владимир Малбашић, редови професор.

Фокус се усмјерава на нове минералне ресурсе. Због тога Рударски факултет у Приједору кроз модернизацију студијских програма образyje кадар способан да одговори захтјевима глобалног тржишта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Rudarski fakultet

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Требиње под надзором, нови систем открива пожар при првом диму

Друштво

Требиње под надзором, нови систем открива пожар при првом диму

42 мин

0
Блокада превозника

БиХ

Очи превозника упрте у Сарајево и ЕУ: Правило 90/180 прави велике проблеме, траже хитан састанак

49 мин

0
Да ли Резолуција о забрани усташтва може да уједини власт и опозицију? Рок 16. март

Република Српска

Да ли Резолуција о забрани усташтва може да уједини власт и опозицију? Рок 16. март

1 ч

0
Балистичка ракета

Србија

Може ли Иран гађати Бондстил на Косову и Метохији?

1 ч

0

Више из рубрике

Требиње под надзором, нови систем открива пожар при првом диму

Друштво

Требиње под надзором, нови систем открива пожар при првом диму

42 мин

0
Орезивање биљке

Друштво

Шта се у башти никада не ради у марту? Мокра и хладна земља може да уништи ове усјеве

1 ч

0
Telefon

Друштво

Нови послови у БиХ: Уведено 30 нових занимања - од водитеља друштвених мрежа до ЦНЦ програмера

2 ч

0
Виктор Орбан

Друштво

Мађарска појачава безбједност: Орбан распоредио војску на 75 кључних локација

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

21

02

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

21

00

Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

20

51

Тренерски подвиг Огњена Зарића: Алтах постао хит аустријске Бундеслиге

20

47

Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner