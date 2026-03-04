Logo
Мађарска појачава безбједност: Орбан распоредио војску на 75 кључних локација

Танјуг

04.03.2026

16:30

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да је Савјет за одбрану те земље наредио обрачун са екстремистичким исламистичким групама, и да је распоредио трупе да заштите 75 енергетских кључних локација.

Мађарски премијер Виктор Орбан је у видео поруци на Фејсбуку рекао да је истовремено Савјет за одбрану покренуо истрагу о нафтоводу Дружба, преко кога је од краја јануара обустављен проток руске нафте за Мађарску, у дијелу нафтовода који пролази преко Украјине, преноси МТИ.

Он је казао да је савјет размотрио мјере које су потребне за супротстављање "украјинској нафтној блокади" и упозорио је да је терористичка пријетња у Европи порасла због сукоба на Блиском истоку, што је навело Мађарску да појача јавну безбједност повећањем полицијских и војних патрола.

"Наложио сам органима за спровођење закона да предузму најстроже могуће мјере против појединаца који су повезани са екстремистичким исламистичким групама", истакао је Виктор Орбан.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Избор између патриотске и проукрајинске владе

Додао је да ће се посебна пажња посветити критичној енергетској инфраструктури, наводећи да је украјински предсједник Володимир Зеленски јавно изнио своју намјеру да "спријечи руску енергију да стигне до Европе".

"То значи да би сваки енергетски објекат који користи руске залихе могао бити мета украјинских напада", рекао је Орбан, наводећи да је "гасовод Сјеверни ток такође дигнут у ваздух од стране Украјинаца".

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Данас износимо доказе

Мађарски премијер је казао да ће бити формирана комисија за утврђивање чињеница, која ће имати задатак да процјени стање гасовода Дружба на лицу мјеста.

"Захтјевамо да предсједник Зеленски дозволи нашим инспекторима улазак у Украјину и дозволи преглед гасовода. Мађарска неће бити попустљива, одупријећемо се украјинској уцјени, прекинути нафтну блокаду и блокирати сваку одлуку Европске уније која користи Украјини, док се ово питање не ријеши", закључио је Орбан.

(Танјуг)

Виктор Орбан

Европска унија

Нафта

