м:тел уводи пет нових канала "Арена спорта"

Аутор:АТВ
04.03.2026
16:23
Коментари:0
Понуда спортског садржаја на "М:теловим" ТВ платформама од 1. априла биће проширена увођењем пет нових канала "Арена спорт".
Спортски садржај биће допуњен каналима "Арена четири премијум", "Арена пет премијум", "Арена спорт седам", "Арена тенис" и "Арена адреналин".
Ови канали додатно ће обогатити спортски програм и омогућити гледаоцима да прате још већи број утакмица, турнира и специјализованих спортских садржаја.
"Нови канали доносе више простора за преносе најзанимљивијих мечева и догађаја, али и нове садржаје за које ће `Арена спорт` од 1. априла бити ексклузивни носилац ТВ права", навели су из компаније.
Из "М:тела" су додали да, увођењем додатних канала, настављају да унапређује телевизијску понуду и корисницима обезбјеђује богатије спортско искуство на својим ТВ платформама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
