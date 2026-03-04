Logo
Large banner

м:тел уводи пет нових канала "Арена спорта"

Аутор:

АТВ

04.03.2026

16:23

Коментари:

0
м:тел уводи пет нових канала "Арена спорта"
Фото: Уступљена фотографија

Понуда спортског садржаја на "М:теловим" ТВ платформама од 1. априла биће проширена увођењем пет нових канала "Арена спорт".

Спортски садржај биће допуњен каналима "Арена четири премијум", "Арена пет премијум", "Арена спорт седам", "Арена тенис" и "Арена адреналин".

Ови канали додатно ће обогатити спортски програм и омогућити гледаоцима да прате још већи број утакмица, турнира и специјализованих спортских садржаја.

"Нови канали доносе више простора за преносе најзанимљивијих мечева и догађаја, али и нове садржаје за које ће `Арена спорт` од 1. априла бити ексклузивни носилац ТВ права", навели су из компаније.

Из "М:тела" су додали да, увођењем додатних канала, настављају да унапређује телевизијску понуду и корисницима обезбјеђује богатије спортско искуство на својим ТВ платформама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Mtel

Арена спорт

мтел арена спорт

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Поново поскупљује регистрација возила

Друштво

Поново поскупљује регистрација возила

2 ч

0
Препознавање лица, АНПР, Дронови: Велике промјене на границама у БиХ

Друштво

Препознавање лица, АНПР, Дронови: Велике промјене на границама у БиХ

3 ч

0
Преминуо Жарко Крсмановић

Друштво

Преминуо Жарко Крсмановић

3 ч

0
Потписивање уговора

Друштво

м:тел и Wiener представили иновацију на тржишту: Прва мобилна тарифа са путним осигурањем

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner