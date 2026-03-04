Драма у Саудијској Арабији: Иранци напали највећу рафинерију на Блиском истоку

Извор:
04.03.2026
17:26
Министарство енергетике Саудијске Арабије огласило се поводом напада на рафинерију Рас Танура, преносе саудијски медији.
Министарство је потврдило да покушај напада дроном на рафинерију Рас Танура није проузроковао никакву штету, као и да није утицао на снабдијевање нафтом.
Рафинерија Рас Танура, у власништву компаније Сауди Арамко, највећа је на Блиском истоку, са капацитетом прераде од око 550.000 барела дневно и дио је великог енергетског комплекса, преноси Голф Тајмс.
Овај инцидент дешава се у тренутку када су тензије на Блиском истоку у порасту.
Иранске снаге су у претходним данима извеле серију напада дроновима и ракетама на америчке базе и дипломатске објекте у региону, укључујући и напад на амерички конзулат у Дубаију, гдје је дрон изазвао пожар без повријеђених.
