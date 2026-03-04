Logo
Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

Аутор:

АТВ

04.03.2026

16:46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић упутила је писма шефовима држава Уједињених Арапских Емирата, Краљевине Бахреин, Државе Катар, Краљевине Саудијске Арабије и Државе Кувајт, у којима је изразила подршку и солидарност поводом напада Исламске Републике Иран на њихову територију и грађане.

Цвијановићева је у писмима најоштрије осудила неоправдан напад Ирана и навела да он представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности.

Влада Републике Српске

Република Српска

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Српски члан Предсједништва изразила је увјерење да не постоји алтернатива миру, те истакла да се нада хитној деескалацији и дипломатском рјешењу кроз дијалог и поштовање међународног права.

Жељка Цвијановић

Иран

Израел

