УИО се огласила о хапшењу њиховог службеника

Управа за индиректно опорезивање активно учествује у данашњој акцији кодног назива “Канон” и даје пуну подршку припадницима Државне агенције за истраге и заштиту и осталим службеницима полицијских агенција које учествују у данашњој акцији.
Рекли су ово из УИО БиХ након што су службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) у акцији "Канон", на подручју Какња данас ухапсили службеника Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, за којег постоји основ сумње да је у оквиру обављања службене дужности, починило кривично дјело примање дара и других облика користи, прописано Кривичним законом Босне и Херцеговине.
"Управа за индиректно опорезивање је опредијељена на законито поступање сваког службеника и биће увијек отворена за сарадњу са полицијским и правосудним органима у смислу процесуирања појединаца запослених у УИО за које се докаже да су поступали супротно законским прописима", рекли су из УИО БиХ.
Из Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) навели су да је ухапшени мушкарац спроведен у просторије СИПА, гдје се над њим врши криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог.
"О даљем статусу лица ће одлучивати поступајући тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине", рекли су из СИПА.
Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку.
