УИО се огласила о хапшењу њиховог службеника

Аутор:

АТВ

04.03.2026

14:24

Коментари:

0
Управа за индиректно опорезивање активно учествује у данашњој акцији кодног назива “Канон” и даје пуну подршку припадницима Државне агенције за истраге и заштиту и осталим службеницима полицијских агенција које учествују у данашњој акцији.

Рекли су ово из УИО БиХ након што су службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) у акцији "Канон", на подручју Какња данас ухапсили службеника Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, за којег постоји основ сумње да је у оквиру обављања службене дужности, починило кривично дјело примање дара и других облика користи, прописано Кривичним законом Босне и Херцеговине.

elektrokrajina

Бања Лука

Електрокрајина одговорила на ријалити Кресојевића и Дринића: Слиједи велика обнова

"Управа за индиректно опорезивање је опредијељена на законито поступање сваког службеника и биће увијек отворена за сарадњу са полицијским и правосудним органима у смислу процесуирања појединаца запослених у УИО за које се докаже да су поступали супротно законским прописима", рекли су из УИО БиХ.

Из Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) навели су да је ухапшени мушкарац спроведен у просторије СИПА, гдје се над њим врши криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог.

Затвор

Регион

Ацо Ђукановић у Спужу дијели ћелију са двојицом кавчана

"О даљем статусу лица ће одлучивати поступајући тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине", рекли су из СИПА.

Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

UIO BiH

СИПА

хапшење

mito

korupcija

