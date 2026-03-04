Logo
Хоће ли НАТО у рат због напада Ирана на Турску?

Телеграф

04.03.2026

15:18

Хоће ли НАТО у рат због напада Ирана на Турску?

Министар одбране САД Пит Хегсет коментарисао је данашње лансирање пројектила из Ирана у правцу Турске.

Турска је раније саопштила да је НАТО противваздушна одбрана уништила балистичку ракету испаљену из Ирана док је улазила у турски ваздушни простор. Није било јасно куда је ракета била усмjерена, али је портпарол НАТО-а рекао да трансатлантски одбрамбени савез осуђује иранско циљање Турске и да чврсто стоји уз све савезнике.

Према оснивачком уговору НАТО-а, чланице су обавезане клаузулом колективне одбране, чланом 5, који напад на једну чланицу третира као напад на све.

"Што се тиче питања са Турском, мораћу да вам се јавим са тачним информацијама о томе како је пресретање изгледало. Свjесни смо тог конкретног инцидента. Ипак, нема назнака да би то покренуло било шта попут члана 5. Не", рекао је Хегсет.

(Телеграф)

НАТО

Турска

Иран

