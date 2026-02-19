Logo
Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"

АТВ

19.02.2026

14:14

Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"
Фото: pexels/Lubov Tandit

Европска унија и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију" и средство за наношење стратешког пораза Русији, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Михаил Галузин.

- Украјину западне земље, ЕУ и НАТО прије свега користе како би од ње направиле анти-Русију и искористиле је као средство за наношење стратешког пораза Русији, за уклањање наше земље из редова утицајних актера, као и за лишавање статуса силе која с правом учествује у формирању кључних тенденција међународне заједнице - истакао је Галузин у свом говору на међународном дискусионом клубу "Валдај".

Он се потом осврнуо на сарадњу Русије са земљама Заједнице независних држава.

- Коју год сферу интереса руске државе да узмете, практично свуда видимо потребу за савезничким односима са поменутим државама. Зашто? Прије свега због питања безбједности - навео је Галузин, преноси РТ Балкан.

Он је нагласио да Русија поштује суверенитет земаља ЗНД и да управо са те позиције развија савезничке односе са њима.

- Ми у потпуности поштујемо суверенитет и независност ових држава. Управо са позиције суверене равноправности развијамо савезничке и партнерске односе са огромном већином тих држава - истакао је руски дипломата.

Ипак, како каже, Русија се суочава са озбиљним изазовима усљед тога што су се неке земље ЗНД-а одрекле свог суверенитета.

- Већ имамо посла са веома озбиљним изазовима, јер као резултат тога што су се одређене познате земље одрекле свог суверенитета, ми се из тих праваца суочавамо са директним војно-политичким, економским, психолошким, санкционим, правним и свим другим врстама притисака. Предузимамо мјере за сузбијање таквих изазова и пријетњи - поручио је Галузин.

Он је појаснио да су Украјина и Молдавија предале свој суверенитет Западу, како у погледу унутрашњег развоја, тако и у погледу свог међународног позиционирања.

Русија

Evropska unija

NATO

