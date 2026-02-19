Опрез! Лажни здравствени радници зову грађане и нуде јефтине лијекове

Извор:
Полицијски службеници Полицијска управа Бањалука предузимају све потребне мјере и радње поводом пријава које су запримљене од грађана и Институт за јавно здравство Републике Српске, а које се односе на потенцијалне преваре путем телефонских позива.
Према пријави која је 17. фебруара евидентирана у надлежној полицијској станици, непознато женско лице са различитих претплатничких бројева контактира грађане, лажно се представљајући као радник фонда. Током разговора, осумњичена износи наводне податке о здравственом стању особа које позива, те им нуди медикаменте које иначе користе, али по наводно повољнијој, сниженој цијени.
Случај је одмах пријављен и дежурном тужиоцу Окружно јавно тужилаштво Бањалука, који је обавијештен о свим до сада прикупљеним информацијама.
Из Полицијске управе Бањалука апелују на грађане да буду крајње опрезни приликом комуникације са непознатим лицима, посебно уколико се разговор односи на здравствене податке, новчане трансакције или понуде медикамената.
Уколико располажу било каквим информацијама у вези са наведеним случајем, грађани могу обавијестити најближу полицијску станицу или позвати бесплатан број телефона 122.
Надлежни органи настављају рад на расвјетљавању овог случаја с циљем заштите грађана и спрјечавања даљих злоупотреба.
