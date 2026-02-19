Logo
Опрез! Лажни здравствени радници зову грађане и нуде јефтине лијекове

АТВ

19.02.2026

13:54

Фото: ATV

Полицијски службеници Полицијска управа Бањалука предузимају све потребне мјере и радње поводом пријава које су запримљене од грађана и Институт за јавно здравство Републике Српске, а које се односе на потенцијалне преваре путем телефонских позива.

Према пријави која је 17. фебруара евидентирана у надлежној полицијској станици, непознато женско лице са различитих претплатничких бројева контактира грађане, лажно се представљајући као радник фонда. Током разговора, осумњичена износи наводне податке о здравственом стању особа које позива, те им нуди медикаменте које иначе користе, али по наводно повољнијој, сниженој цијени.

Случај је одмах пријављен и дежурном тужиоцу Окружно јавно тужилаштво Бањалука, који је обавијештен о свим до сада прикупљеним информацијама.

Свијет

Захарова: Москва захвална Вашингтону на жељи да се постигне мир

Из Полицијске управе Бањалука апелују на грађане да буду крајње опрезни приликом комуникације са непознатим лицима, посебно уколико се разговор односи на здравствене податке, новчане трансакције или понуде медикамената.

Грађанима се савјетује да:

  • Не дијеле личне и здравствене податке путем телефона,
  • Не уплаћују новац непознатим лицима,
  • Провјере идентитет позиваоца прије било какве одлуке,
  • Сваки сумњив позив одмах пријаве.

Уколико располажу било каквим информацијама у вези са наведеним случајем, грађани могу обавијестити најближу полицијску станицу или позвати бесплатан број телефона 122.

Надлежни органи настављају рад на расвјетљавању овог случаја с циљем заштите грађана и спрјечавања даљих злоупотреба.

