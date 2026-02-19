Logo
Large banner

Већ око 18 сати БиХ чека изненађење: Метеоролози се поново огласили

Извор:

АТВ

19.02.2026

13:50

Коментари:

0
Прогноза БХ Метео
Фото: Фејсбук

Према најновијој прогнози БХ Метео, у четвртак, 19. фебруара, очекује нас посљедња јача промјена времена овог мјесеца.

Од викенда се очекује стабилнији период са мање падавина и изнадпросјечно топлим временом које ће пратити цијелу Босну и Херцеговину до краја фебруара и почетком марта.

Вјетар рушио контејнере у Бањалуци

Бања Лука

Метеоролози упозорили: Вјетар већ прави проблеме у Бањалуци

Током дана биће умјерено до претежно облачно и вјетровито вријеме. Дуваће умјерен до јак југо, на планинама и с олујним ударима, док ће у низијама сјеверне и сјевероисточне Босне, те у дубоким котлинама вјетар бити слабији. Већином дана без падавина, изузев локалне кише у дијеловима Херцеговине и на југозападу Босне.

Од 18 сати, очекује се премјештање хладног фронта са запада, који ће током вечери донијети јачу кишу и локалне пљускове са грмљавином готово свим крајевима. Уз хладни фронт пролазно ће дувати јак западни вјетар.

ILU-DIJABETES-050925

Здравље

Стевану се живот окренуо наглавачке: Звали су ме "шећерко"

Петак доноси осјетно захлађење са спуштањем хладнијег ваздуха са сјевера. Очекују се падавине готово у цијелој земљи – киша, а у већем дијелу Босне и на планинама Херцеговине, падом температуре, пролазно сусњежица и снијег. Хладнији ваздух ће бити поприлично сув, па веће количине снијега нису очекиване.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нормализован саобраћај на превоју Црни врх

Друштво

Нормализован саобраћај на превоју Црни врх

2 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Киша у Српској није престала 28 дана

2 ч

0
Потпуно обустављен саобраћај на превоју Црни врх

Друштво

Потпуно обустављен саобраћај на превоју Црни врх

3 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

У недјељу су Бијеле покладе: Ове обичаје треба испоштовати уочи почетка Васкршњег поста

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

15

30

Познато када се Душан Влаховић враћа на терен

15

29

Преминуо чувени доктор Љубомир Ђорђевић, изумио вјештачку крв

15

27

"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

15

17

Потресна порука мајке из БиХ: За мог сина је касно, али за истину није

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner