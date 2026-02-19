Већ око 18 сати БиХ чека изненађење: Метеоролози се поново огласили

Извор:
АТВ
19.02.2026
13:50
19.02.2026
Према најновијој прогнози БХ Метео, у четвртак, 19. фебруара, очекује нас посљедња јача промјена времена овог мјесеца.
Од викенда се очекује стабилнији период са мање падавина и изнадпросјечно топлим временом које ће пратити цијелу Босну и Херцеговину до краја фебруара и почетком марта.
Током дана биће умјерено до претежно облачно и вјетровито вријеме. Дуваће умјерен до јак југо, на планинама и с олујним ударима, док ће у низијама сјеверне и сјевероисточне Босне, те у дубоким котлинама вјетар бити слабији. Већином дана без падавина, изузев локалне кише у дијеловима Херцеговине и на југозападу Босне.
Од 18 сати, очекује се премјештање хладног фронта са запада, који ће током вечери донијети јачу кишу и локалне пљускове са грмљавином готово свим крајевима. Уз хладни фронт пролазно ће дувати јак западни вјетар.
Петак доноси осјетно захлађење са спуштањем хладнијег ваздуха са сјевера. Очекују се падавине готово у цијелој земљи – киша, а у већем дијелу Босне и на планинама Херцеговине, падом температуре, пролазно сусњежица и снијег. Хладнији ваздух ће бити поприлично сув, па веће количине снијега нису очекиване.
