Logo
Large banner

Киша у Српској није престала 28 дана

Аутор:

Стеван Лулић

19.02.2026

12:54

Коментари:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У протеклих 28 дана није било нити једног да бар у неком дијелу Републике Српске није падала киша.

Кишни период трајао је од 21. јануара до 17. фебруара, а прекинут је 18. фебруара када је било суво и сунчаније.

Из Републичког хидрометеоролошког завода напомињу да су у појединим данима падавине биле врло слабе и краткотрајне, а повремено је било и обилних падавина, поготово у Херцеговини.

Падавине
Падавине

"Углавном је падала киша, а снијег само повремено. Пауза од падавина је трајала само 1 дан, већ сутрадан 19.02. поново је било падавина", кажу у РХМЗ.

Гдје је било највише кише

У посматраном периоду, падавине су биле најчешће у Требињу гдје је киша падала чак 25 је.

Билећа, Чемерно и Гацко су одмах иза са по 24 кишна дана.

У Бањалуци, Шипову и Калиновику суво није било 22 дана.

Када говоримо о количини падавина, Требиње и ту предњачи са 303,8 милиметара, док је Чемерно иза са 271,6 милиметара.

Количина падавина
Количина падавина

Најмање кише пало је у Бијељини 38,4 и Српцу 39,6 милиметара.

Шта нас чека у наредним данима

У ноћи са четвртка на петак на планинама и понегдје у нижим предјелима очекује се киша која ће прећи у сусњежицу и снијег и биће све хладније, а максимална температура ваздуха биће од осам на истоку до 16 степени на сјеверу, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.

У петак, 20. фебруара, биће хладније уз падавине - у нижим предјелима у Крајини и истоку киша ће прелазити у сусњежицу и снијег, на планинама снијег, а на југу ће падати јача киша и пљускови са грмљавином, али ће падавине увече слабити.

Вјетар рушио контејнере у Бањалуци

Бања Лука

Метеоролози упозорили: Вјетар већ прави проблеме у Бањалуци

Максимална температура ваздуха биће од четири на западу до 12 степени на југу, у вишим предјелима од два степена, а минимална увече од минус три до два, на југу до пет, у вишим предјелима на западу од минус пет степени.

У суботу, 21. фебруара, биће претежно облачно са повременом сусњежицом и слабим снијегом, који ће послије подне престати, а минимална температура ваздуха биће од минус пет до минус један степен, на југу до три, у вишим предјелима на западу од минус седам, док ће максимална бити од три до седам, на југу до 10, а у вишим предјелима од минус један степен.

У недјељу, 22. фебруара, биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и топлије, током дана је могућа пролазна киша, а минимална температура ваздуха биће од минус два до четири, у вишим предјелима од минус четири степена, док ће максимална бити од девет до 14, у вишим предјелима од шест степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Kiša

Вријеме

padavine

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Потпуно обустављен саобраћај на превоју Црни врх

Друштво

Потпуно обустављен саобраћај на превоју Црни врх

27 мин

0
Црква крст православље вјера

Друштво

У недјељу су Бијеле покладе: Ове обичаје треба испоштовати уочи почетка Васкршњег поста

55 мин

0
У Српској удари вјетра и до 90 километара на час

Друштво

У Српској удари вјетра и до 90 километара на час

4 ч

0
Најљепше вијести из породилишта - рођено 27 беба

Друштво

Најљепше вијести из породилишта - рођено 27 беба

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

10

Детаљи пада "осрамоћеног принца": Ендру ухапшен на свој рођендан

13

07

Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа

13

05

Отворен објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја

13

03

Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

12

56

Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner