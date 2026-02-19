Киша у Српској није престала 28 дана

Аутор:Стеван Лулић
19.02.2026
12:54
Коментари:0
У протеклих 28 дана није било нити једног да бар у неком дијелу Републике Српске није падала киша.
Кишни период трајао је од 21. јануара до 17. фебруара, а прекинут је 18. фебруара када је било суво и сунчаније.
Из Републичког хидрометеоролошког завода напомињу да су у појединим данима падавине биле врло слабе и краткотрајне, а повремено је било и обилних падавина, поготово у Херцеговини.
"Углавном је падала киша, а снијег само повремено. Пауза од падавина је трајала само 1 дан, већ сутрадан 19.02. поново је било падавина", кажу у РХМЗ.
У посматраном периоду, падавине су биле најчешће у Требињу гдје је киша падала чак 25 је.
Билећа, Чемерно и Гацко су одмах иза са по 24 кишна дана.
У Бањалуци, Шипову и Калиновику суво није било 22 дана.
Када говоримо о количини падавина, Требиње и ту предњачи са 303,8 милиметара, док је Чемерно иза са 271,6 милиметара.
Најмање кише пало је у Бијељини 38,4 и Српцу 39,6 милиметара.
У ноћи са четвртка на петак на планинама и понегдје у нижим предјелима очекује се киша која ће прећи у сусњежицу и снијег и биће све хладније, а максимална температура ваздуха биће од осам на истоку до 16 степени на сјеверу, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.
У петак, 20. фебруара, биће хладније уз падавине - у нижим предјелима у Крајини и истоку киша ће прелазити у сусњежицу и снијег, на планинама снијег, а на југу ће падати јача киша и пљускови са грмљавином, али ће падавине увече слабити.
Бања Лука
Метеоролози упозорили: Вјетар већ прави проблеме у Бањалуци
Максимална температура ваздуха биће од четири на западу до 12 степени на југу, у вишим предјелима од два степена, а минимална увече од минус три до два, на југу до пет, у вишим предјелима на западу од минус пет степени.
У суботу, 21. фебруара, биће претежно облачно са повременом сусњежицом и слабим снијегом, који ће послије подне престати, а минимална температура ваздуха биће од минус пет до минус један степен, на југу до три, у вишим предјелима на западу од минус седам, док ће максимална бити од три до седам, на југу до 10, а у вишим предјелима од минус један степен.
У недјељу, 22. фебруара, биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и топлије, током дана је могућа пролазна киша, а минимална температура ваздуха биће од минус два до четири, у вишим предјелима од минус четири степена, док ће максимална бити од девет до 14, у вишим предјелима од шест степени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
10
13
07
13
05
13
03
12
56
Тренутно на програму