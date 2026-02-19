Најљепше вијести из породилишта - рођено 27 беба

Извор:
АТВ
19.02.2026
08:12
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјечака и 12 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је осам беба, Добоју седам, Зворнику три, Фочи, Бијељини и Требињу по двије, а Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна.
Друштво
Да ли ће кафа постати луксуз?
У Бањалуци су рођени по четири дјечака и дјевојчице, Добоју четири дјевојчице и три дјечака, Зворнику два дјечака и дјевојчица, Фочи двије дјевојчице, Бијељини дјечак и дјевојчица, Требињу два дјечака, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по дјечак.
У породилишту Приједор није било порода.
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Тренутно на програму