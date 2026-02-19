Најљепше вијести из породилишта - рођено 27 беба

У породилишту Бањалука рођено је осам беба, Добоју седам, Зворнику три, Фочи, Бијељини и Требињу по двије, а Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна.

Друштво Да ли ће кафа постати луксуз?

У Бањалуци су рођени по четири дјечака и дјевојчице, Добоју четири дјевојчице и три дјечака, Зворнику два дјечака и дјевојчица, Фочи двије дјевојчице, Бијељини дјечак и дјевојчица, Требињу два дјечака, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по дјечак.

У породилишту Приједор није било порода.