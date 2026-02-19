Logo
Large banner

Покушао избјећи казну: Давао мито полицији па ухапшен

Извор:

АТВ

19.02.2026

09:40

Коментари:

0
Покушао избјећи казну: Давао мито полицији па ухапшен

Приједорска полиција ухапсила је јуче Которварошанина М.Х. због сумње да је починио кривично дјело Давање мита.

Он се терети да је у Приједору приликом контроле у саобраћају полицајцима понудио новац како га не би казнили за прекршај који је починио.

"О наведеном је обавијештен тужилац Републичког јавног тужилаштва Бањалука којем ће се по комплетирању предмета против лица М.Х. доставити извјештај за почињено кривично дјело", саопштено је из Полицијске управе Приједор.

Подијели:

Тагови :

mito

Полиција

Приједор

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трагедија у Приједору: Возач погинуо у директном судару с камионом

Хроника

Трагедија у Приједору: Возач погинуо у директном судару с камионом

1 ч

0
Дјевојка повријеђена у трамвајској несрећи пребачена на друго одјељење

Хроника

Дјевојка повријеђена у трамвајској несрећи пребачена на друго одјељење

1 ч

0
Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

Хроника

Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

1 ч

0
Група младића претукла тинејџера палицама

Хроника

Група младића претукла тинејџера палицама

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner