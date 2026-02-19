Покушао избјећи казну: Давао мито полицији па ухапшен

Извор:
АТВ
19.02.2026
09:40
Приједорска полиција ухапсила је јуче Которварошанина М.Х. због сумње да је починио кривично дјело Давање мита.
Он се терети да је у Приједору приликом контроле у саобраћају полицајцима понудио новац како га не би казнили за прекршај који је починио.
"О наведеном је обавијештен тужилац Републичког јавног тужилаштва Бањалука којем ће се по комплетирању предмета против лица М.Х. доставити извјештај за почињено кривично дјело", саопштено је из Полицијске управе Приједор.
