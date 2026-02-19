Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

Извор:
АТВ
19.02.2026
08:42
Коментари:0
По наредбама Општинског суда у Сарајеву, истражитељи МУП-а Кантона Сарајево под надзором поступајућих тужилаца, изузимају документацију из ГРАС-а која се односи на употребу трамваја број 516, техничку документацију свих чешких трамваја и одређене персоналне досијее запослених.
Из Министарства саобраћаја КС изузима се документација везана за стручни надзор над трамвајским саобраћајем од стране ГРАС-а.
"Наведене активности проводе се у склопу истраге о трамвајској несрећи", кажу у Тужилаштву КС.
Истовремено, у склопу провјере навода из пријаве која се тиче јавних набавки магнетних кочница, врше се претреси у просторијама фирме "Виклер-Промет" на двије локације.
"У вези са наведеном пријавом изузима се документација и из ГРАС-а", закључује Тужилаштво.
