Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

18.02.2026
22:22
Коментари:0
Држављанин БиХ А. В. Р. (46) ухапшен је због сумње да је преко граничног прелаза Сремска Рача покушао да из Србије изнесе новац у износу од око 85.000 КМ за који се сумња да потиче из криминалних активности, саопштио је МУП Србије.
Сумња се да је држављанин БиХ у уторак на граничном прелазу Сремска Рача, избјегавајући мјере царинског надзора, покушао да пренесе из Србије у БиХ новац у противдинарској вриједности од око пет милиона динара, наводе из МУП-а Србије.
Новац је пронађен сакривен у гепеку аутомобила којим је управљао осумњичени, док су у возилу нађена и његова фалсификована лична документа са његовом фотографијом.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву. На терет му се стављају кривична дјела прање новца и фалсификовање исправе.
