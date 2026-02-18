Logo
Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

18.02.2026

22:22

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ
Фото: АТВ

Држављанин БиХ А. В. Р. (46) ухапшен је због сумње да је преко граничног прелаза Сремска Рача покушао да из Србије изнесе новац у износу од око 85.000 КМ за који се сумња да потиче из криминалних активности, саопштио је МУП Србије.

Сумња се да је држављанин БиХ у уторак на граничном прелазу Сремска Рача, избјегавајући мјере царинског надзора, покушао да пренесе из Србије у БиХ новац у противдинарској вриједности од око пет милиона динара, наводе из МУП-а Србије.

Новац је пронађен сакривен у гепеку аутомобила којим је управљао осумњичени, док су у возилу нађена и његова фалсификована лична документа са његовом фотографијом.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву. На терет му се стављају кривична дјела прање новца и фалсификовање исправе.

Коментари (0)
