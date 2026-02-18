Орбан и Фицо се осветили Зеленском због блокаде "Дружбе"

Извор:
Мондо.рс
18.02.2026
21:42
Мађарска и Словачка донијеле су заједничку одлуку о прекиду испоруке дизел горива Украјини након што је она блокирала испоруку руске нафте преко нафтовода "Дружба" овим земљама, пише "Правда".
Словачка је одмах прогласила ванредну ситуацију у нафтној индустрији.
Мађарски министар спољних послова и трговине Петар Сијарто је рекао да се његова земља одлучила на такав корак док Украјина не обнови испоруку нафте. Како је навео, руска нафта у Мађарску не стиже од 27. јануара.
Премијер Словачке Роберт Фицо је наредио, као и Мађарска, да се обустави испорука дизела Украјини. Такође, Влада Словачке је наредила да се из државних резерви ослободи око 250.000 тона нафте како би се покриле домаће потребе.
Портпарол Министарства спољних послова Украјине Георгиј Тихи је изјавио да понашање Мађарске подсјећа на "понашање наркомана".
"Извините, ово заиста подсјећа на понашање наркомана, уз сав респект према озбиљном проблему наркоманије. То је метафора којом желимо да објаснимо понашање владе Виктора Орбана, која, упркос политици Европске уније, жели да задржи зависност од руске нафте и гаса", рекао је Тихи, преноси "РБК".
Да подсјетимо, тензије између Мађарске и Украјине су наставак дипломатског "рата" који воде премијер Мађарске Виктор Орбан и предсједник Украјине Володимир Зеленски.
На Минхенској безбједносној конференцији, која је одржана претходног викенда, је Орбан изјавио да Украјина не треба да постане чланица Европске уније, док му је Зеленски одбрусио речима да је он заборавио на срамоту.
