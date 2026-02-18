Какав заокрет: Русија и Украјина саме одржале састанак у Женеви очи у очи

Извор:
Украјина и Русија одржале су посебан састанак након главног круга преговора у Женеви.
Састанку су, према извјештајима, присуствовали шефови делегација – украјински представник Рустем Умеров и руски представник Владимир Медински, као и Давид Аракхамија, лидер украјинске партије Случалац народа.
Новинар Суспилне је затекао Мединског како напушта хотел након састанка. У изјави за руске медије, Медински је потврдио сусрет са украјинском делегацијом. Разговори су трајали око сат и по, али теме које су биле разматране нису објављене.
Подсјетимо, 18. фебруара ујутро почео је други дан разговора Украјине, САД и Русије о рјешењу рата који Русија води против Украјине, у Женеви, Швајцарска. Владимир Медински је касније објавио да је последњи круг тространих преговора завршен и навео да су преговори трајали око два сата и били „тешки, али пословни“.
Предсједник Володимир Зеленски рекао је да су се стране током преговора у Женеви сагласиле да САД буду укључене у праћење поштовања прекида ватре.
