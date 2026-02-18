Logo
Large banner

Какав заокрет: Русија и Украјина саме одржале састанак у Женеви очи у очи

Извор:

Курир

18.02.2026

18:21

Коментари:

0
Какав заокрет: Русија и Украјина саме одржале састанак у Женеви очи у очи
Фото: Ukrainian National Security and Defense Council

Украјина и Русија одржале су посебан састанак након главног круга преговора у Женеви.

Састанку су, према извјештајима, присуствовали шефови делегација – украјински представник Рустем Умеров и руски представник Владимир Медински, као и Давид Аракхамија, лидер украјинске партије Случалац народа.

Новинар Суспилне је затекао Мединског како напушта хотел након састанка. У изјави за руске медије, Медински је потврдио сусрет са украјинском делегацијом. Разговори су трајали око сат и по, али теме које су биле разматране нису објављене.

Подсјетимо, 18. фебруара ујутро почео је други дан разговора Украјине, САД и Русије о рјешењу рата који Русија води против Украјине, у Женеви, Швајцарска. Владимир Медински је касније објавио да је последњи круг тространих преговора завршен и навео да су преговори трајали око два сата и били „тешки, али пословни“.

Предсједник Володимир Зеленски рекао је да су се стране током преговора у Женеви сагласиле да САД буду укључене у праћење поштовања прекида ватре.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руска амбасада: Холандски "добровољци" легитимна војна мета

Свијет

Руска амбасада: Холандски "добровољци" легитимна војна мета

1 ч

0
Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

Свијет

Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

2 ч

2
Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

Свијет

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

2 ч

0
Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

Свијет

Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Све чешћи одлазак младих на сезонске послове: Шта је узрок?

19

37

Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

19

31

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

19

25

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

19

19

Спрема ли Приштина Србима ''административни егзодус'' од 15. марта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner