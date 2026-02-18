Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

Извор:
СРНА
18.02.2026
17:01
Коментари:1
Обилни снијег и киша широм Румуније оставили су 200.000 домова без струје, саопштио је министар енергетике Богдан Иван.
Он је навео да је блокиран саобраћај на државним и ауто путевима, а десетине возова су касниле.
"Од 200.000 домова погођених до сада, око 86.000 је поново прикључено на струју. То је утицало на 266 градова", рекао је Иван новинарима.
Он је истакао да је потрошња енергије у Румунији у просјеку 7,4 гигавата, а вишак производње енергије вјетра и воде се извози.
"Производња и потрошња су порасле за 11, односно шест одсто у односу на исти период прошле године", додао је Иван.
У Букурешту је пало око 40 центиметара снијега, што је отежало јавни превоз.
Према подацима Агенције за ванредне ситуације, пало дрвеће је зауставило друмски и жељезнички саобраћај, школе су затворене у неколико градова, а 10 возила хитне помоћи у шест округа је затрпано снијегом.
