Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори

Курир

18.02.2026

16:57

Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори
Двојица скијаша погинула су, а један је тешко повређен након што је лавина 15. фебруара погодила Вал Вени, дио ски-центра Курмајер на сјеверозападу Италије.

Према наводима листа Сан, један мушкарац је преминуо на јместу несреће, док је други подлегао повредама након што је превезен у болницу. Трећи скијаш, који је задобио тешке повреде, пребачен је на лечење у болницу Ле Молинета у Торину.

Идентитети страдалих нису званично саопштени.

lavina

