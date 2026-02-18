Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори

Извор:
Курир
18.02.2026
16:57
Двојица скијаша погинула су, а један је тешко повређен након што је лавина 15. фебруара погодила Вал Вени, дио ски-центра Курмајер на сјеверозападу Италије.
Према наводима листа Сан, један мушкарац је преминуо на јместу несреће, док је други подлегао повредама након што је превезен у болницу. Трећи скијаш, који је задобио тешке повреде, пребачен је на лечење у болницу Ле Молинета у Торину.
🇮🇹 A massive avalanche hit the Courmayeur ski resort in Italy’s Aosta Valley— Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2026
Local media reports that two skiers have died on the Italian side of Mont Blanc following the avalanche. pic.twitter.com/ql7OATP33a
Идентитети страдалих нису званично саопштени.
