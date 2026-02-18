Москва јасна: Русија ће одговорити!

Извор:
СРНА
18.02.2026
16:36
Канадске власти треба да схвате да ће пљенидба руске дипломатске имовине и други облици притиска добити адекватан одговор Москве, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Званичници у Отави треба да схвате да ће пут ескалације довести до даљих деструктивних сценарија и неповратних посљедица у билатералним односима, који су већ знатно нарушени због поступака Канађана", рекла је Захарова новинарима, коментаришући позиве Канаде на пљенидбу руске дипломатске имовине.
Руски амбасадор у Канади Олег Степанов рекао је у понедјељак, 16. фебруара, да би потенцијална канадска конфискација дипломатске имовине Русије могла да оконча дипломатске односе, али да је Москва спремна на сваки исход.
Он је оцијенио да Канада уводи санкције Русији због недостатка моћи, као и да би показала подршку Кијеву, док у стварности та ограничења немају практичног ефекта.
