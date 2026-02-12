Кремљ: Могућ економски пакт Москве и Вашингтона

Извор:
СРНА
12.02.2026
16:59
Коментари:0
Постоје области могуће економске сарадње са администрацијом предсједника САД Доналда Трампа, укључујући могући повратак у употребу америчког долара у билатералним трансакцијама, наводи се у интерном меморандуму Кремља.
У документу је наведено седам области у којима се економски циљеви Русије и САД поклапају након коначног рјешавања сукоба у Украјини, преноси "Блумберг њуз".
Хроника
Мирза Хатић пуштен на слободу: Има забране и обавезе
Према тексту документа, међу поменутим областима су сарадња у пољу фосилних горива и обновљивих извора енергије, као и заједнички подухвати у експлоатацији природног гаса, нафте и стратешких минерала, што би могло бити од користи америчким компанијама.
У документу се додаје да је Вашингтон разрађивао планове за ублажавање санкција Москви, те да Трамп настоји да обнови односе са Русијом и допринесе окончању сукоба у Украјини.
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
18
18
17
18
04
Тренутно на програму