Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

Брачни пар који живи ван Хрватске објавио је путем друштвених мрежа оглас везан за породичну кућу у Хрватској која већ дуже вријеме стоји празна.
За кућу мјесечно плаћају режије у износу од око 200 евра, а у њу долазе тек повремено, углавном једном мјесечно на викенд, као и током годишњих одмора и празника.
Због тога, како су написали на Фејсбук страници "Балкан-Данас" разматрају могућност да некретнину дају некоме на коришћење, на примјер студенту, уз договор да корисник плаћа режијске трошкове и брине о одржавању куће.
Власнике занима како такав однос правно уредити и да ли постоје искуства са уговорима о коришћењу некретнине без класичног закупа.
"Муж и ја смо у иностранству, у Хрватској имамо кућу која је више празна и за коју плаћамо режије. Хтјели бисмо ту кућу можда некоме да дамо на коришћење, с тим да се кућа одржава и да онај ко би је користио плаћа режије. Е сад, ми у просјеку долазимо једном мјесечно на викенд, тада бисмо жељели да будемо сами у кући, и док смо на годишњем (Божић три недјеље, љетни одмор недјељу дана) такође да будемо сами у кући. Како би то могло правно да се ријеши? Да ли је неко од вас правио такве уговоре? Или давао кућу на коришћење", написала је.
Објава је, очекивано, изазвала низ коментара.
"Није проблем у томе што људи траже рјешење за празну кућу, него у начину на који је то формулисано. Звучи као да се тражи неко ко ће плаћати трошкове, одржавати кућу, а притом се повремено склањати кад власници пожеле да дођу. То више личи на чување имовине него на закуп. Такве ствари се могу питати и понудити на много коректнији и поштенији начин, са више поштовања према ономе ко би у тој кући требало да живи", написала је Јелена.
"Немогућа мисија. Ви бисте мало да неко буде у кући, па мало да не буде", написала је Драгица.
"Ако желите студента, све ово може донекле да прође, под два услова: Не можете очекивати један викенд мјесечно кад се вама прохтије да студент нестане. Имају и они обавезе и свој живот. Тај студент би морао да има своју собу, у коју нико не улази и не користи је ни преко љета ни током празника", написала је Андриана.
Чини се да људи у коментарима нису добро прихватили саму идеју ауторке објаве, јер је већина коментара негативно конципирана, али понуда сама по себи не звучи уопште лоше.
С обзиром на то да је ријеч о кући, у њој би могао да живи неко ко ради у Загребу, а преко викенда одлази кући. За 200 евра мјесечно можда би се и нашао неко заинтересован…
Према подацима портала "Некретнине.хр", у јануару 2026. највише цијене забиљежене су у Далмацији, гдје се просјечна тражена цијена приближава 4.000 евра по квадратном метру, као и у Истри, док су најниже цијене и даље у Славонији и Барањи, гдје се просек креће око 1.600 евра по квадратном метру. Истовремено, цијене закупа у приморским дијеловима земље достижу и више од 16 евра по квадратном метру мјесечно.
У таквим околностима, док дио некретнина стоји празно, а истовремено расте број људи који не могу да приуште закуп или куповину стана, појављују се алтернативни модели коришћења стамбеног простора.
Давање куће на коришћење уз јасно дефинисане обавезе може представљати привремено рјешење и за власнике и за оне који траже приступачније становање, али уз нужност да се такви односи јасно и правно уреде.
