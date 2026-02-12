Logo
Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру

12.02.2026

17:27

Фото: Пекселс

Потпредсједник Владе Црне Горе, Алекса Бечић и директор Управе полиције Лазар Шћепановић изнијели су данас детаље Приједлога измјена Закона о саобраћају који је Влада Црне Горе данас усвојила, а којима се, између осталог, односи на возаче млађе од 21 године.

Бечић је рекао да те особе неће моћи да управљају возилом од 24 сата до 5 ујутру и неће моћи да управљају возилима чија је снага мотора већа од 80 киловата, осим ако се у возилу не налази лице који има минимун пет година важећу возачку дозволу.

Ким Џонг Ун

Свијет

Ким Џонг Ун одабрао будућег вођу Сјеверне Кореје?

"Овим законом се уводи и јединстевни инфорамциони систем за техничке прегледе возила како би побољшали стање у тој области", казао је Бечић на конференцији за новинаре.

Додао је да се дају много већа овлаштења полицијским службеницима да могу привремено одузети возило возачи који направи тежи прекршај, ако је то лице у претходне двије године правоснажно осуђено за тежи прекршај из безбједности саобраћаја, пренијели су подгорички медији.

