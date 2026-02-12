Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру

12.02.2026
17:27
Потпредсједник Владе Црне Горе, Алекса Бечић и директор Управе полиције Лазар Шћепановић изнијели су данас детаље Приједлога измјена Закона о саобраћају који је Влада Црне Горе данас усвојила, а којима се, између осталог, односи на возаче млађе од 21 године.
Бечић је рекао да те особе неће моћи да управљају возилом од 24 сата до 5 ујутру и неће моћи да управљају возилима чија је снага мотора већа од 80 киловата, осим ако се у возилу не налази лице који има минимун пет година важећу возачку дозволу.
"Овим законом се уводи и јединстевни инфорамциони систем за техничке прегледе возила како би побољшали стање у тој области", казао је Бечић на конференцији за новинаре.
Додао је да се дају много већа овлаштења полицијским службеницима да могу привремено одузети возило возачи који направи тежи прекршај, ако је то лице у претходне двије године правоснажно осуђено за тежи прекршај из безбједности саобраћаја, пренијели су подгорички медији.
