Селак се огласио о изласку двоструког убице Горана Котарана на слободу

СРНА

СРНА

12.02.2026

17:04

Селак се огласио о изласку двоструког убице Горана Котарана на слободу
Министар правде Републике Српске Горан Селак рекао је да су надлежне институције Српске и БиХ обавијештене да крајем фебруара из затвора излази Горан Котаран из Козарске Дубице након одслужених 20 година за убиства.

"Разговарали смо и са представницима Казнено-поправног завода Бањалука, Центра за социјални рад, полицијама у Приједору, Козарској Дубици, Бањалуци", рекао је Селак новинарима у Бањалуци.

Он је додао да је приступ сваком осуђеном лицу индивидуалан и да се у оваквим случајевима остварује сарадња бројних институција - правосуђа, полиције и других.

Селак је напоменуо да је Котаран одслужио пуну затворску казну без скраћења.

Котаран је осуђен на 20 година за убиства Предрага Врбана (31) 2005. године и Сеада Канурића (49) 2006. године.

Обојица су задављени, а њихова тијела су пронађена закопана у кокошињцу, односно шуми у близини Котарановог имања у Козарској Дубици.

Истом пресудом, Котаран је ослобођен оптужбе за убиство Александра Аћимовића (22).

На издржавање казне упућен је у Казнено-поравни завод Фоча 31. јануара 2008. године, а од 15. новембра 2024. године се налази у Казнено-поправном заводу Бањалука.

Котарану се и у Шведској судило за два убиства, али су га вјештаци прогласили неурачунљивим и 2003. године је депортован у БиХ.

