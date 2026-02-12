Logo
Окружни суд у Бијељини добио новог судију

Извор:

Агенције

12.02.2026

15:10

Окружни суд у Бијељини добио новог судију

Бојана Марковић именована је за судију Окружног суда у Бијељини, одлучио је Високи судски и тужилачки савјет (ВСТС) БиХ.

ВСТС је за предсједника Општинског суда у Лукавцу именовао Фикрета Мујкића.

Одлука је донесена на сједници, одржаној јуче и данас у Сарајеву, саопштено је из ВСТС-а.

При доношењу одлуке о именовању, ВСТС је узео у обзир критеријуме као што су стручност, радно искуство и резултати рада, способност да непристрасно, савјесно, марљиво, одлучно и одговорно обавља дужности функције за коју се кандидат пријавио.

