Окружни суд у Бијељини добио новог судију

12.02.2026
15:10
Бојана Марковић именована је за судију Окружног суда у Бијељини, одлучио је Високи судски и тужилачки савјет (ВСТС) БиХ.
ВСТС је за предсједника Општинског суда у Лукавцу именовао Фикрета Мујкића.
Одлука је донесена на сједници, одржаној јуче и данас у Сарајеву, саопштено је из ВСТС-а.
При доношењу одлуке о именовању, ВСТС је узео у обзир критеријуме као што су стручност, радно искуство и резултати рада, способност да непристрасно, савјесно, марљиво, одлучно и одговорно обавља дужности функције за коју се кандидат пријавио.
